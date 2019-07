Puig envía a Illueca a Les Corts para hablar de Zeta porque no ve «urgente en absoluto» ir él Ciudadanos reclama una comisión de investigación para «aclarar el posible conflicto de intereses de Puig» en sus acciones y el decreto del IVF BURGUERA Valencia Martes, 30 julio 2019, 00:37

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, acudirá hoy a Les Corts para explicar la operación por la que la Generalitat dio luz verde a una quita de deuda que afecta a una empresa vinculada al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que es accionista del periódico Mediterráneo de Castellón. Illueca acudirá de avanzadilla a la comisión de Economía de Les Corts, que ha habilitado una sesión extraordinaria fuera del período de sesiones tras las críticas de PP y Ciudadanos, que reclaman que sea el presidente y no el director del IVF quien explique la operación que permitió la venta de Zeta al grupo Prensa Ibérica. Puig explicó ayer en una entrevista a RNE que «por supuesto» que él también dará explicaciones. Sin embargo, en cuanto a cuándo lo hará, no demostró premura. Ninguna prisa. De hecho, considera que «no es urgente en absoluto».

«Compareceré sin ningún tipo de problema», insistió, aunque no lo considera prioritario a pocos días de entrar en agosto. «No es urgente en absoluto», recalcó, pues hoy acude Illueca para «que no dijeran que no se dan explicaciones». El PSPV, que lidera el propio Puig, es el partido que impulsa habilitar la sesión extraordinaria de Les Corts para Illueca, una presencia pedida por el propio director del IVF, lo que casualmente (o no) coincide con el criterio de los socialistas, que respalda Puig, que no ha solicitado comparecer.

«Compareceré sin ningún problema», asegura Puig, que lo hará después de agosto «Llevamos semanas pidiendo explicaciones pero el tripartito no aceptó», lamenta Cs

El presidente resaltó «la diferencia enorme que hay entre ahora y el pasado» de que comparece «en todo momento y desde el primer día ante los medios de comunicación», aunque considera que corresponde al director del IVF porque «el presidente de la Generalitat no ha hecho la operación ni ha influido en la decisión», señaló refiriéndose a sí mismo en tercera persona. No obstante, sí reconoció haber hablado con Illueca sobre la operación, tal y como el mismo director del IVF admitió hace unos días. Puig lo atribuyó a que ha hablado «muchas veces» con Illueca sobre cómo afectan determinadas operaciones para rescatar empresas, «como 'Marie Claire'», y que en este caso lo hizo cuando tuvo conocimiento por la prensa: «Esto forma parte de la normalidad más absoluta». De tal modo, recalcó, que «no hay ningún conflicto de intereses ni ninguna incompatibilidad», como tampoco ha «tomado ninguna decisión que afecte a ninguna empresa en la que tenga ningún tipo de acción», algo a lo que, recordó, legalmente tiene derecho.

No lo tienen igual de claro en Ciudadanos, que exige una comisión de investigación en Les Corts para «aclarar el posible conflicto de intereses».

La portavoz adjunta de Cs, Ruth Merino, defendió ayer que «es urgente que Puig explique a todos los valencianos si se ha beneficiado de la quita al grupo editorial y del hecho de que el mismo medio reciba importantes ingresos de publicidad institucional por parte del Consell».

«Llevamos semanas intentando que Puig dé explicaciones», señaló en un comunicado, al tiempo que recordó que Cs solicitó su comparecencia en la diputación permanente de Les Corts, «pero el tripartito no la aceptó». Una demanda que también realizan desde el PP. La diputada naranja criticó así que «en este Consell, la transparencia brilla por su ausencia: La comparecencia de Illueca en comisión es una cortina de humo, porque ni siquiera se ha facilitado a la oposición la información necesaria».