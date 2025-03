El PSPV evita pedir al Gobierno que reconozca otros 28 municipios como afectados por la dana

El grupo socialista de la Diputación de Valencia ha evitado apoyar este lunes una moción presentada por el PP por la que se solicita al ... Gobierno central que incluya un listado de 28 municipios valencianos que no están reconocidos en el listado de 75 localidades afectadas por la dana que el pasado 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia. Los socialistas han decidido abstenerse después de que se rechazara una enmienda de este partido que solicitaba que la corporación provincial también se comprometiera a ayudar financieramente en la reconstrucción a esos municipios.

La propuesta de los populares defendía que 103 municipios valencianos se vieron afectados por la riada, pero sólo 75 vienen reconocidos por el Real Decreto de 5 de noviembre. Estar reconocidos como municipios afectados permite el acceso a ayudas que, de otra manera, no pueden disfrutarse. Los populares consideran un «agravio comparativo» esta situación y reclamaban que el Gobierno los reconozca de forma urgente.

El PSPV ha presentado una enmienda en la que lo que se reclamaba era que la Diputación asuma, e instar a participar en la colaboración a la Generalitat, •el otro 50% de los gastos de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal». La enmienda no ha sido aceptada al entender los populares que no cabía pronunciarse al respecto antes de saber si el Gobierno reconoce a esos 28 municipios, porque no hay forma de conocer la cuantía que supondría.

Por parte del PSPV, Carlos Fernández Bielsa ha lamentado esa posición. «Queríamos endulzar su moción para que hubiera un compromiso de la Diputación, pero veo que no quieren comprometerse. Los municipios ya están recibiendo ayudas del Gobierno de España», ha señalado. Desde el PP, Paco Teruel ha reivindicado que pueblos hay localidades pendientes de reconocer «incluso más afectadas que otras que sí que están reconocidos».

Los 28 municipios

En el listado de 28 localidades pendientes de reconocer hay varias gobernadas por el PSPV. En concreto, una docena: Castelló, l'Ènova, Manuel, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Sant Joanet, Titaguas y Villar del Arzobispo. Otros once tienen gobiernos del PP -Barxeta , Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castielfabib, Chulilla, Millares, Gavarda, Tous, Xeraco y Massalavés-; uno de Compromís, Casinos; y el resto, de independientes, Chelva- PUP- EU; Alberic. Ciutadans d'Alberic; Losa del Obispo. Juntos por Losa: Tuéjar. Entre todos Tuéjar.

Bielsa ha señalado en todo caso que lo que ocurrió el 29 de octubre «es que el presidente de la Generalitat no estuvo a la altura, fue un presidente negligente». La alusión a Mazón no ha recibido respuesta por parte de los populares.