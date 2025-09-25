El PSPV lleva al juzgado el veto de Les Corts a debatir que Mazón declare ante la juez de la dana

Los desencuentros políticos entre el PP y el PSPV nacen en Les Corts y acaban en los juzgados. Una propuesta socialista, consistente en reclamar que ... Mazón renuncie a su condición de aforado y acuda al juzgado de Catarroja donde se investiga la gestión de la dana, fue vetada el miércoles por la Mesa de la Cámara y el PSPV denunciará a la Mesa por prevaricación administrativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha señalado este jueves que «la decisión tomada por la Mesa es arbitraria en el fondo y en la forma» y que «vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender nuestros derechos como oposición, que están siendo atropellados de forma sistemática: seguiremos defendiendo la dignidad de las víctimas y exigiendo a Mazón que vaya a declarar».

El asunto ha provocado que la segunda parte del debate de política general, centrada en las propuestas de resolución, arrancase media hora tarde. Primero se reunió la Mesa para recibir el recurso de reposición del PSPV al veto, pidió opinión a la Junta de Síndic, y oídos los portavoces se volvió a reunir en la Mesa, controlada por el PP aunque presidida por la voxista Llanos Massó, para ratificar que la iniciativa socialista no se tramitaría.

Muñoz, que acusa a la Mesa de prevaricación administrativa, ha afirmado que «el veto es una muestra más de lo deslegitimado que está Mazón. Hasta que su corrupción moral no esté fuera de las instituciones no podremos pasar página del 29 de octubre aunque intente amordazar a los valencianos».

El síndic voxista, Jose María Llanos, justificó el veto en que renunciar al aforamiento es «inconstitucional» y está «expresamente prohibido en el Reglamento» de Les Corts. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, defendió que su grupo acata lo que ha determinado la Mesa (completamente controlada por el PP) antes de tildar de «moción de censura encubierta» la propuesta del PSPV, ya que «la condición de aforado es irrenunciable».

A pesar de la indignación del PSPV, la posibilidad de que Mazón acuda a los juzgados, finalmente, sí se ha debatido. La misma petición, pero a través de Compromís, se ha dirimido en el hemiciclo. El nacionalista Jesús Pla ha reprochado al Consell y a su presidente que la idea expresada de «máxima colaboración» con la justicia es falsa por la resistencia del president.

Pla acusó al PP y al Consell de «obstruir», y advirtió de que, «por mucho que Mazón intente eludir su comparecencia en los tribunales, la realidad se abre paso».

José Juan Zaplana, diputado del PP, ha reprochado a Compromís de no tener más intención que crispar. «Proponen cosas absurdas, como pedir documentación que el Consell seguro que sí ofrece, no como el Botànic en todo lo relacionado con el Covid», aseguró el diputado popular, que recordó las condenas y requerimientos al Gobierno de izquierdas no entregó documentación sobre la pandemia.

«Reclaman documentación que les está llegando, y eso es una frivolidad. Pero aún es peor cuando piden comparecencias judiciales aquí, y se callan en el Congreso», ha señalado Zaplana, quien ha preguntado «¿cuándo le van a pedir a Sanchez que declare sobre su hermano, o sobre su mujer, ante jueces que también están haciendo su trabajo, como la jueza de la dana. Cuándo van a reclamar que cuente lo que vio en el Peugeot, en las saunas o en la calle Ferraz? Son ustedes unos pringados. El PSOE les toma el pelo».

Si las relaciones entre socialistas y nacionalistas valencianos presentan altibajos, la del PP y Vox también tienen sus momentos tibios. Durante el debate de ayer se pudo presenciar que la relación entre los dos partidos de la derecha es buena pero sus postulados no siempre convergen. «Coincidimos en el diagnóstico pero no en la receta», señaló la diputada Peral frente a las propuestas defendidas por el voxista David Muñoz en relación a la inmigración.

Algo similar ocurrió ante los temas de vivienda, si bien Nando Pastor justificó la negativa del PP en que las propuestas de Vox ya se están poniendo en marcha a través del Consell.

Menos confluencia y entendimiento se mostró en todo lo relacionado con Igualdad, a pesar de que el PP eligió a Elena Bastidas para, rechazar de plano pero con mano izquierda, las resoluciones de Vox, que considera que la conselleria liderada por Camarero le hace el juego a la izquierda con algunas direcciones generales de «marcado carácter ideológico», contrario a la derecha.

En este tema de la igualdad, la diputada voxista Ángeles Criado, situó al mismo nivel a los socialisas y populares, e instó al PP a abandonar «la farsa del género» (término que aparece en el Estatut que se jura cumplir y proteger en la toma de posesión parlamentaria). El argumento de Criado no convenció a Bastidas ni al resto de la bancada del PP, que la observaban con evidente desaprobación. La portavoz del PP admitió que «tenemos enfoques distintos, claras diferencias», un modo muy suave de explicar que su posición es contemplada con un desprecio absoluto por parte del partido de Abascal.