Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves entrega su primer premio en un municipio de 1.000 habitantes y tres localidades valencianas
Hemiciclo de Les Corts. José Cuéllar

El PSPV lleva al juzgado el veto de Les Corts a debatir que Mazón declare ante la juez de la dana

La propuesta de Compromís para que el presidente comparezca en Catarroja sí llega al hemiciclo y el PP la rechaza recordando que Sánchez se resiste a dar explicaciones judiciales ante los casos de su hermano o su mujer

Burguera

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:50

Los desencuentros políticos entre el PP y el PSPV nacen en Les Corts y acaban en los juzgados. Una propuesta socialista, consistente en reclamar que ... Mazón renuncie a su condición de aforado y acuda al juzgado de Catarroja donde se investiga la gestión de la dana, fue vetada el miércoles por la Mesa de la Cámara y el PSPV denunciará a la Mesa por prevaricación administrativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha señalado este jueves que «la decisión tomada por la Mesa es arbitraria en el fondo y en la forma» y que «vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender nuestros derechos como oposición, que están siendo atropellados de forma sistemática: seguiremos defendiendo la dignidad de las víctimas y exigiendo a Mazón que vaya a declarar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Las víctimas de la estafa de los colegios de élite piden juzgar ya al socio del cabecilla, fugado en Venezuela
  6. 6

    ¿Es seguro llevar la tarjeta de crédito en el móvil ante el riesgo de ciberataques?
  7. 7 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  8. 8 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  9. 9 Colapso en las carreteras valencianas este jueves con varios atascos kilométricos
  10. 10

    Europa decide mantener abierta una comisión de apoyo a las víctimas de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV lleva al juzgado el veto de Les Corts a debatir que Mazón declare ante la juez de la dana

El PSPV lleva al juzgado el veto de Les Corts a debatir que Mazón declare ante la juez de la dana