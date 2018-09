El PSPV empieza a lucir el músculo que no hallaba desde hace 20 años José Luis Ábalos, ministro y secretario de Organización del PSOE, junto al presidente Ximo Puig. / manuel molines Cientos de militantes arropan a Puig y Ábalos en la Fiesta de la Rosa, que se convierte en el primer gran acto de la precampaña electoral | Puig afirma que «tenemos que enviar a la mierda al fascismo» y afea al PP que se abstuviera contra el Gobierno de Orban F. R. VALENCIA. VALENCIA. Lunes, 17 septiembre 2018, 00:18

Los socialistas valencianos han cogido confianza. No solo los dirigentes y los altos cargos en las distintas administraciones, también la militancia. Hace tan solo tres años Ximo Puig cosechaba los peores resultados de la historia del PSPV en las elecciones autonómicas, también los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia pincharon y en los comicios generales Pedro Sánchez marcaba un suelo electoral nunca antes conocido en la actual democracia. Durante años la asistencia multitudinaria a actos del partido y mítines no ha sido tónica habitual en el partido. Pero Puig se hizo con las riendas de la Generalitat, Sandra Gómez es la primera teniente de alcalde de Valencia, y más que posible candidata en ciudad, y desde hace tres meses Sánchez preside el Gobierno pese a no tener ni la mitad de diputados necesarios para una mayoría absoluta.

Nada como tocar poder para un partido y sentir cómo las distintas encuestas lo impulsan para que la moral, perdida durante años por la militancia, vuelva a estar arriba. Y eso se notó ayer en la Fiesta de la Rosa del PSPV, que se convirtió en el primer gran mitin de la precampaña con protagonismo para la militancia.

El salón de actos del jardín Botánico de Valencia se le quedó pequeño al PSPV. No había asientos libres. Los pasillos estaban atestados. Incluso hubo gente que se quedó en la calle. Los socialistas valencianos empiezan a sacar el músculo electoral que no encontraban desde la época de Joan Lerma como secretario general. Lo reconoció ayer el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos: «Estamos muy bien. Hace unos meses nadie daba un duro por nosotros y ahora estamos mejor de lo que marcan las encuestas».

Ábalos rechaza el adelanto electoral porque «la gente quiere que el Gobierno antes resuelva problemas»

Cientos de militantes, muchos de ellos jóvenes, arroparon a Ximo Puig, presidente de la Generalitat, José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, Mercedes Caballero, secretaria del PSPV en la provincia de Valencia, y la de la ciudad, Sandra Gómez, fueron los oradores de una jornada festiva que se repetirá «el 6 o el 7 de octubre» donde estaba previsto hacerla inicialmente, en el viejo cauce del río, anunció Puig.

Desde luego, los organizadores de la jornada se arrepintieron de haber cancelado el acto que estaba previsto celebrar en los jardines del Turia. «Podía haber venido muchísima más gente», reconoció un alto dirigente del partido. Pero la alerta naranja por lluvias les hizo modificar de un día para otro el plan inicial y cambiaron el acto al aire libre, con despliegue de casetas donde cada comarcal socialista ofrece lo mejor de sus pueblos, por otro en un auditorio cerrado en el que no cabía más gente.

La mayor parte de las miradas, al igual que abrazos, apretones de mano y 'selfies', estaban puestas en el único ministro valenciano que queda en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es uno de sus hombres fuertes y de confianza en el partido y en el Gobierno: José Luis Ábalos. El PSPV había reclamado la presencia de Sánchez, pero tras la dimisión de Montón como ministra de Sanidad -no se dejó ver por la Fiesta de la Rosa- y de la polémica sobre su tesis, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, recluido hasta anoche, envió a los socialistas valencianos a uno de los suyos.

El hombre de confianza de Sánchez reclama a Rivera que pida perdón y a Casado, que dimita por su máster

Ábalos envió mensajes claros: reclamó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, «una disculpa pública», «que rectifique y pida perdón» por sembrar dudas sobre la tesis de doctorado de Pedro Sánchez, ya que «no está en condiciones» de pedir explicaciones tras borrar parte de su curriculum. Indicó al líder del PP, Pablo Casado, «que siga la dirección de la puerta que le han abierto», en alusión a la dimisión de Montón, «y demostrar que la ejemplaridad no encuentra obstáculo cuando llega el PP». «Ellos combaten las políticas eliminando a las personas», denunció.

Ábalos defendió la exhumación de Franco porque supone «poner fin a la gloria de un dictador» y descartó el adelanto electoral porque aunque ahora sería «el mejor momento», la gente «quiere que el Gobierno antes resuelva problemas». Y ensalzó a Puig a quien llamó «líder» y «amigo, porque los socialistas somos gente de afecto».

La secretaria general de los socialistas de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, se encargó ayer de marcar distancias con los actuales socios del PSPV y potenciales aliados en la próxima legislatura tras una semana en la que desde Compromís han puesto el foco sobre la teniente de alcalde socialista en Valencia Sandra Gómez y desde Podemos han rechazado el plan urbanístico del Grao defendido por el PSPV. Caballero indicó que «los nuevos» actúan «como si el mundo no hubiese existido antes que ellos». Señaló que los socialistas están en política «para cambiar la vida de las personas, no para ser 'trending topic' en Twitter durante 24 horas» y criticó que «ante cualquier propuesta nuestra salen a insultar». Alertó de que «vamos a oír bravuconadas» y en la necesidad de «no caer en los charcos».

Por su parte, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, indicó que no van parar «nunca de exigir una financiación justa», señaló que «no todos se comportan igual con la Comunitat» y se remitió a los próximos Presupestos Generales del Estado. Dijo que esta tierra está mejor que hace tres años y añadió que los valencianos «no quieren volver atrás», a la «corrupción, el despilfarro y el paro».

El presidente y líder del PSPV aseguró que la Comunitat Valenciana está hoy mejor que tras años atrás y aseguró que el debate de política general de la semana pasada demostró «que no existe un proyecto alternativo en la Comunitat».

La abstención de los populares españoles en la condena del parlamento europeo al Gobierno húngaro de extrema derecha que dirige Viktor Orban, no pasó desapercibido en la Fiesta de la Rosa. «Los nuevos fascismos están ahí. Nadie puede abstenerse. No se puede ser neutral. Tenemos que enviar a la mierda al fascismo». Puig indicó que «en los años 30 mucha gente miró hacia otro lado. Vamos a mirarles a los ojos y esta vez no pasarán».