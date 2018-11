PSPV y Compromís acuerdan no cumplir la ley del tope salarial en À Punt si el Consell no le aumenta el presupuesto Instalaciones centrales de À Punt. / Damián Torres D. BURGUERA Valencia Martes, 13 noviembre 2018, 14:16

Los grupos parlamentarios de PSPV y Compromís han acordado presentar una enmienda a la Ley de Acompañamiento del Consell, la normativa que se aprueba junto a los presupuestos para 2019, en la que plasmarán una solución para À Punt.

La nueva televisión pide más dinero, concretamente 66 millones, que coincidiría con el 0,3% mínimo del presupuesto global de la Generalitat, porcentaje que se aprobó para el nuevo ente televisivo. Sin embargo, el Consell no quiere subir de los 55 millones anuales de la actualidad. Además, se aprobó un tope salarial del 33% del presupuesto de la televisión para el gasto de personal. Y actualmente, ese límite se ha sobrepasado. Se ha acordado, ante tal situación, incluir en la Ley de Acompañamiento una cláusula según la cual, mientras el presupuesto de À Punt no se adecúe al 0,3% del presupuesto de la Administración autonómica no será necesario cumplir con el tope salarial. Los portavoces de ambos grupos afirmaron hace apenas una hora que será una buena solución a un problema que se había enquistado.