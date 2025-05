La militante del PSOE señalada por buscar trapos sucios de la UCO: "Investigo para un libro"

Los audios de una videoconferencia mantenida el pasado febrero entre la exalto cargo socialista Leire Díez y uno de los los supuestos cerebros del fraude de los hidrocarburos ... , Alejandro Hamlyn, en la que la primera pide información comprometedora contra el teniente coronel de la Guardia Civil encargado de varias de las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez, han vuelto a poner al secretario general del PSOE, Santos Cerdán, en el ojo del huracán. La dirección socialista se desentiende del episodio y alega que Díez no está "en nómina" del partido. Ella también hace hincapié en que no tiene "vínculo contractual" con la formación y aduce, además, que todo se ha tergiversado.

En una conversación con este periódico, Díez alega que no se ha dado a conocer el contenido íntegro de la conversación, de la que ha difundido extractos El Confidencial identificándola a ella como colaboradora de Cerdán. Esgrime que si lo hiciera se vería que el contexto no es el que se da a entender y que no es ella quien "empieza a hablar de la UCO". Aduce también que la conversación con Hamlyn -presidente del grupo Hafesa al que se imputan los delitos de organización criminal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales- no fue premeditada.

Según el relato de esta militante socialista de origen vasco pero vinculada con el PSOE cántabro -fue teniente de alcalde de Vega de Pas y directora de comunicación del partido cuando lo lideraba Eva Tezanos- ella estaba citada a un encuentro con el abogado Jacobo Tejeiro y con el empresario Javier Pérez Dolset, también procesado por un fraude relacionado con subvenciones públicas, para "otro tema". Y fueron estos los que la invitaron a participar de la charla porque pensaron que podría interesarle. "La conversación tenía que ver con una investigación que estoy haciendo como periodista sobre el tema de los hidrocarburos y que acabará en un libro", argumenta.

"Peculiar y temeraria"

Díez insiste en que no tenía encargo alguno del secretario de Organización del PSOE y que no colabora con él. El Confidencial publicó sin embargo unas fotos en las que se le ve saliendo de Ferraz y fuentes del PSOE cántabro aseguran que ella misma, a la que describen como algo "peculiar y temeraria", ha ido contando en los últimos meses que, después de que cesara como directora de Filatelia en marzo de 2024, estaba haciendo "asesoramiento contra la desinformación" para Ferraz.

En la dirección socialista reiteran de manera insistente que no trabaja para ellos. "No sé si dedica a trabajar para Dolset, o por su cuenta, pero aquí es que no ha trabajado en su vida, ni en los grupos parlamentarios tampoco", dicen. La alusiones a Díez son las que podrían hacerse sobre una perfecta desconocida, a pesar de que no es difícil seguir su trayectoria política. De jefa de prensa del PSOE en Cantabria pasó a colocarse como dircom de Enusa, empresa participada por la SEPI, gracias, según algunas fuentes, a la relación que había entablado con la hoy presidenta del partido Cristina Narbona y después, hasta el pasado año, cuando el nuevo presidente, Pedro Saura, renovó a su llegada al cargo los equipos, estuvo trabajando en Correos, primero como directora de Relaciones Institucionales y luego como directora de Filatelia.

De momento, además, en Ferraz descartan analizar si lo publicado ameritaría que se la apertura de un expediente disciplinario. Esgrimen que en este caso eso es algo "colateral" y que lo importante ahora es dejar claro que no hay base para referirse a ella como "mano derecha" de Cerdán.

Un "papelito"

En los audios de la reunión grabada por Hamlyn, que comparte abogado con el empresario del 'caso Koldo' y también imputado en la trama de los hidrocarburos, Víctor de Aldama, se oye cómo Díez pide a su interlocutor que le dé «un papelito» que permita poner en cuestión la imparcialidad y limpieza del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, responsable de las investigaciones relacionadas con las causas contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado o el caso Koldo

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. (…) Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertir a todos en presos y carceleros de él», se la escucha decir.

Hamlyn, nieto de un conocido naviero vizcaíno, tiene contraída una deuda con la Hacienda vasca (cuyo pago ha sido ahora aplazado) y se presenta a sí mismo como víctima de un montaje. Para seguir adelante, pide saber qué obtendría él a cambio. La socialista asume su marco. «Tú has sido víctima de la Camorra de la Guardia Civil. ¿Vale?», dice. Y le asegura: «Esto es fácil, verás, si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado». El presidente de Hafesa aseguraba que tenía pruebas de que los mandos de la UCO «traían contenedores de coca». Pero Díez alega que lo único que hizo fue darle coba para que "continuara hablando".

La dirección del PSOE ha hecho público hoy un comunicado en el que tilda de «difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido» la información publicada, la desmiente «de forma categórica» y anuncia que «se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que crea oportunas».