Sánchez limpia las listas propuestas por Andalucía y Susana Díaz acata, pero «toma nota» 00:26 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra (d), y la presidenta del PSOE Cristina Narbona. / EFE El Comité Federal aprueba las candidaturas por unanimidad, pero la federación andaluza presenta un voto particular en la Comisión de Listas EUROPA PRESS Madrid Domingo, 17 marzo 2019, 13:51

La dirección federal del PSOE de Pedro Sánchez ha ejercido este domingo su potestad para cambiar sustancialmente las listas al Congreso y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril propuestas por la federación andaluza. Su líder, Susana Díaz, ha acatado la decisión señalando que «toma nota».

Pese a las negociaciones que se prolongaron hasta el último minuto entre Ferraz y el PSOE andaluz, no ha sido posible el pacto. Para expresar su disconformidad con los cambios, el PSOE andaluz ha presentado un voto particular en la votación del dictamen por parte de la Comisión Federal de Listas, que se ha reunido de forma previa al Comité Federal. Este gesto de disconformidad, no obstante, se ha visualizado únicamente en la reunión de la Comisión Federal de Listas, de la que forma parte el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo.

La Comisión Federal de Listas ha aprobado el dictamen sobre las listas que después ha ratificado el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos y que controla Pedro Sánchez con una mayoría de afines. En la votación, en la que han estado presentes Susana Díaz y la cúpula del PSOE andaluz, no ha habido ningún voto en contra, ni siquiera una abstención, pero Díaz y hasta media docena de sus afines no han levantado la mano para dar conformidad con ninguna de las opciones de voto.

Antes de entrar en la reunión del Comité Federal, Díaz ha indicado que tomaba nota de la decisión de Ferraz, pero garantizaba que los socialistas andaluces trabajarán como siempre para ayudar a que el PSOE gane las generales y las municipales, autonómicas y europeas de un mes después. Ese mismo mensaje de apoyo a las listas se incluyó en el voto particular presentado por el PSOE andaluz en la Comisión Federal de Listas. En un párrafo final, los socialistas andaluces dejan claro que una vez votado el dictamen, hacen suyas las listas, han informado fuentes de la dirección del partido.

Los cambios

De los nombres afines a Susana Díaz que el PSOE andaluz quería mantener en los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, Ferraz ha salvado únicamente a dos: Sonia Ferrer, de dos al Congreso por Almería, por detrás del ministro José Guirao; y María Jesús Serrano, de número tres al Senado por Córdoba y con opciones de conseguir escaño, según las estimaciones de la dirección federal del PSOE.

Antonio Pradas, propuesto por la federación andaluza de dos al Congreso por Sevilla y a quien Sánchez no perdona que entregara las firmas de los miembros de su primera Ejecutiva que dimitieron en 2016 para forzar la caída del líder, se queda fuera de la lista al Congreso, y sin tampoco acomodo en el Senado, como le ha ocurrido también a Carmen Cuello, propuesta de número tres al Congreso por Sevilla.

La lista por Sevilla al Congreso queda con la ministra María Jesús Montero como número uno, seguida de dos por el histórico enemigo de Díaz en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, recién cesado como delegado del Gobierno en Andalucía, precisamente para que pueda concurrir en las generales.

De tres al Congreso por Sevilla en lugar de Carmen Cuello, cercana a Díaz, Ferraz ha impuesto a Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, presidenta de la Federación de Mujeres Gitana Fakali. De cuatro va Francisco Salazar, otro de los hombres de Sánchez, que trabaja como director de Estudios y Análisis en La Moncloa y que también es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. La lista al Senado por Sevilla la encabeza el exalcalde de Alcalá de Guadaíra y diputado Antonio Gutiérrez Limones, seguido de Nieves Hernández Espinal y Juan Antonio Gilabert.

En Córdoba, la lista al Congreso que encabeza el ministro Luis Planas se completa con Rafaela Crespín en lugar de la opción de María Jesús Serrano, el diputado Antonio Hurtado Zurera y la 'sanchista' Teba Roldán. En la lista al Senado, van de número uno María Ángeles Luna Morales y Alfonso Muñoz Cuenca.

En Cádiz, la lista a la Cámara Baja que tiene al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como cabeza de lista, se completa con Eva Bravo Barco y el diputado Juan Carlos Campo. La plancha del Senado la encabeza María Jesús Castro, miembro de la Ejecutiva Federal, seguida Alfonso Carlos Moscoso y Cándida Verdier. Queda fuera por tanto el 'susanista' Juan Carlos Ruiz Boix, que había sido propuesto de tres al Congreso.

La lista al Congreso por Almería, que encabeza el ministro de Cultura, José Guirao, queda con la susanista Sonia Ferrer de dos, Indalecio Gutiérrez Salinas, de tres y Soraya Mata, de cuatro. Como senadores, optan de número uno Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica y miembro de la Ejecutiva de Sánchez, al que siguen Inés María Plaza y Juan Carlos Pérez Navas.

Al término del Comité Federal, donde nadie ha tomado la palabra tras la intervención de Pedro Sánchez, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado que se haya mantenido un «pulso» entre la dirección federal y la federación andaluza. «Somos un partido serio que cumple sus normas y lo que más nos importa es presentar unas listas que estén a la altura de lo que España espera de los socialistas», ha señalado.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado que éste «era el momento de la dirección federal» para conformar unos grupos parlamentarios en el Congreso y al Senado a su medida, como Ferraz permitió hacer a Díaz en las listas a las andaluzas del pasado dos de diciembre.