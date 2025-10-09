Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del jueves deja el primer premio en un municipio donde nació uno de los pintores más famosos y otras doce localidades
Debate en el Parlament de Cataluña. EFE

El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts

Los socialistas catalanes hacen gestos a los junteros pero no ceden a la presión pese a poner en riesgo el apoyo de Puigdemont a Sánchez

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:39

Comenta

Ni referéndum ni concierto económico. El PSC ha aguantado la presión de Junts y ha votado este jueves en contra a dos de las principales ... mociones presentadas por los de Puigdemont, en el debate de política general del Parlament. Una defendía un concierto económico para Cataluña y la otra hacía referencia al acuerdo de Bruselas y abogaba por «negociar la celebración de un referéndum». Los socialistas, en cualquier caso, no han rechazado todas las propuestas de los junteros. Con su abstención, han favorecido que saliera adelante una moción que denunciaba el «'lawfare' del poder judicial» al independentismo y han votado a favor de una resolución, que incluía en su literalidad el preámbulo del acuerdo de Bruselas suscrito por el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Los socialistas han respaldado asimismo varias resoluciones de los junteros relacionadas con la defensa de la lengua y sobre la amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las tormentas descargan con fuerza en la Comunitat: estos son los municipios donde más ha llovido
  2. 2 Asaltan a una mujer en su casa, atada y amordazada, y le roban medio kilo de cocaína
  3. 3 ¿Dónde estuvo Mazón el 29-O?: el presidente responde
  4. 4

    Nuevo colapso en el hospital Clínico de Valencia
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6

    Mazón: «El Gobierno de España ha querido aprovechar la dana para tumbar al Consell»
  7. 7 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  8. 8 La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas este miércoles
  9. 9 El exjugador del Valencia que se ha retirado con 30 años y se ha convertido en inversor inmobiliario
  10. 10 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts

El PSC rechaza un concierto económico y negociar un referéndum como le exigía Junts