José Luis Ábalos y Koldo García Efe

Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Necesito pulseras para la puta»

Los wasaps más íntimos anejos al informe de la Guardia Civil describen el continuo trasiego de metálico del exdirigente socialista para todo tipo de gastos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:27

Comenta

Son centenares de wasaps, 'cash' y turbias transferencias por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la ... verdadera vida de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico con Koldo como pantalla. Decenas de miles de euros que durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Flujo de dinero constante -siempre vía Koldo- a meretrices, esposas y novias, familiares... Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

