El programa de subvenciones de Transparencia deja fuera a 159 asociaciones

El Observatori Ciutadà contra la Corrupció obtuvo una valoración de 87,20 puntos, lo que le ha permitido situarse entre el grupo de las 45 entidades elegidas para recibir la subvención. Ocupa el puesto 19 de una lista que encabeza Fades, que obtuvo 94,40 puntos. El corte de los elegidos se quedó en la Asociación de Familiares para el Alzheimer, con 74,05 puntos de valoración.

A partir de ahí, todas las asociaciones y fundaciones que optaban a las ayudas se han quedado fuera por distinto motivo. La Federación de Coordinadora de Entidades es la primera de las 159 entidades que no recibirá aportación. La Asociación de Fibrosis Quística de Valencia, Asindown, Unión de Consumidores, distintas asociaciones deportivas o colectivos que luchan contra distintas enfermedades se han quedado fuera por no sumar puntos. Este grupo lo han integrado 118 fundaciones, federaciones y asociaciones. Hay un grupo de 17 colectivos que al no superar los 50 puntos exigidos se quedaron directamente sin opciones y otros 24 tampoco optaron a la ayuda por distintos motivos.

El Observatori Ciutadà contra la Corrupció ha tenido suerte en las últimas tres convocatorias y siempre ha estado entre los colectivos elegidos por la conselleria de Transparencia y Participación hasta conseguir los casi 100.000 euros que ha ingresado con tan sólo cuatro años de existencia.