Álvaro Romillo tras declarar en el Supremo en la causa contra Alvise Pérez, a quien entregó 100.000 euros para su campaña. EP

Prisión para el financiador de Alvise tras hallarse una cuenta con 29 millones en Singapur

El juez a instancias de la Fiscalía aprecia riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por liderar una presunta estafa piramidal con criptomendas

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', el empresario acusado de liderar una presunta estafa piramidal cometida con una plataforma de inversión en criptomonedas, dormirá hoy ... su primera noche en la cárcel. El juez instructor de caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza a instancia de la Fiscalía por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Romillo, investigado también en el Tribunal Supremo por entregar 100.000 euros en metálico al eurodiputado Alvise Pérez para financiar supuestamente su campaña electoral, fue detenido el jueves tras hallar los investigadores policiales un ingente patrimonio oculto en el extranjero: posee una cuenta en Singapur con 29 millones de euros.

