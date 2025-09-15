Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestantes propalestina sujetan banderas y pancartas en La Vuelta. AFP

La primera ministra danesa acusa a Sánchez de «rendir homenaje a matones» tras las protestas propalestinas en La Vuelta

Mette Frederiksen criticó en Facebook las protestas propalestinas que interrumpieron La Vuelta, reprochando las palabras del presidente español

Miguel G. Casallo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:37

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha criticado con dureza las protestas propalestinas que alteraron el desenlace de la Vuelta Ciclista a España y ... ha apuntado directamente contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que acusa de «rendir homenaje a los matones».

