Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
El presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. EP

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

La visita de Estado a España de Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 y 28 de noviembre, incluirá un acto de desagravio en la localidad vasca

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El viaje a Madrid del sultán de Omán, Haitham Bin Tarik Al-Busaidm, rompió el pasado martes con una racha de dos años si ... visitas de Estado para la diplomacia española. Ahora el país se prepara para recibir en este formato al presidente de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, entre el 26 al 28 de noviembre que incluirá una parada en Gernika para participar en un acto de homenaje a las víctimas del bombardeo sobre esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  8. 8 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  9. 9

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  10. 10

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo

El presidente de Alemania viajará a Gernika a final de mes para homenajear a las víctimas del bombardeo