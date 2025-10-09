Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparece en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. EFE

La presidenta del Tribunal de Cuentas dice que no le consta una «caja B» en el PSOE

Chicano comparece en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' y admite que si la UCO llega a otras conclusiones sobre «algunos pagos» es que podría tener más competencias

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:29

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha comparecido este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos del 'caso Koldo', ... donde ha reiterado como ya hizo en su anterior presencia que la labor del órgano fiscalizador no es la misma que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Chicano, que ha señalado que no se ha leído el último informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, ha admitido la posibilidad de que esta unidad policial «tenga más competencias» para llegar a estas conclusiones y que por ello intuye que ha encontrado «algunos pagos» del PSOE no facilitados.

