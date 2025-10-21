Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca. Ivan Arlandis

El PPCV denuncia «chanchullos y corruptelas» del PSOE en la compra del edificio de Correos para «pagar los caprichos de Sánchez y Puig»

Pérez Llorca remarca que el Botànic «dejó de hacer colegios» para pagar 23,9 millones de euros por el inmueble

REDACCIÓN

Martes, 21 de octubre 2025, 13:22

El síndic del GPP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha destacado que «una vez más vamos descubriendo cómo se van ampliando los chanchullos y corruptelas ... del PSOE» y es que, tal y como ha subrayado el portavoz popular «si ya sabíamos que al mismo tiempo que hay corrupción socialista en Madrid, también sabíamos que aquí había una ramificación aquí con el hermano de Puig por cobrar subvenciones irregulares de la administración mientras su hermano era president».

