El PPCV denuncia «chanchullos y corruptelas» del PSOE en la compra del edificio de Correos para «pagar los caprichos de Sánchez y Puig»

El síndic del GPP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha destacado que «una vez más vamos descubriendo cómo se van ampliando los chanchullos y corruptelas ... del PSOE» y es que, tal y como ha subrayado el portavoz popular «si ya sabíamos que al mismo tiempo que hay corrupción socialista en Madrid, también sabíamos que aquí había una ramificación aquí con el hermano de Puig por cobrar subvenciones irregulares de la administración mientras su hermano era president».

En esa línea, el diputado del Grupo Popular también ha denunciado las sombras en la compra del edificio de Correos en Valencia por parte del Botànic quienes gastaron «casi 24 millones de euros en la compra de un edificio que no hacía falta, para supuestamente atender a la petición que le había hecho Sánchez a Puig».

En ese sentido, ha apuntado que el dinero para la adquisición «se cogió de partidas destinadas a la construcción de vivienda oficial y del Plan Edificant, es decir, que se dejaron de hacer colegios para poder pagar los caprichos de Sánchez y Puig».

El también secretario general del PPCV ha recordado que «la Oficina Nacional de Investigación del Fraude está investigando porqué se compró ese edificio sin los informes pertinentes y porqué se contrataron a dedo informes de más de un millón de euros para ver qué uso se le daba».

Para Juanfran Pérez resulta «curioso» que cada vez que aparece un escándalo de corrupción en el PSOE «siempre se arma una cortina de humo para taparlo». Por ello ha avanzado que «vamos a seguir atentamente la investigación porque como empezamos a creer ya todos, no solo el PP, sino toda la sociedad, la putrefacción del Partido Socialista es muy extensa y cada vez aparecen más escándalos de corrupción».