PP y Vox escenifican un total entendimiento en la ley que acompaña los presupuestos

Los seis meses transcurridos desde la dana han fortalecido al máximo el entendimiento entre PP y Vox. Si antes ya había sintonía, actualmente el acuerdo ... parece que no tiene fisuras. Al menos no las ha habido en la comisión de Les Corts en la que se han votado las enmiendas a la Ley de Acompañamiento del futuro presupuesto de la Generalitat para el presente año. El PP ha votado todas las enmiendas presentadas por Vox y viceversa, y en 35 enmiendas en las que no había acuerdo se ha alcanzado un pacto transaccional. No se ha quedado ni una fuera, una situación que no se dio, por ejemplo, en diciembre de 2023, cuando populares y voxistas formaban parte del mismo Consell pero mantuvieron alguna diferencia de criterio respecto a las enmiendas. En esta ocasión, todas se han sacado adelante.

Populares y voxistas han explicado que la sintonía total obedece a un deseo de aportar el mayor empuje posible en medio de una complicada situación para la Comunitat, propiciada por la dana. El Consell asumirá el incremento en la exención del impuesto de patrimonio que reclamaba Vox, por ejemplo. Los voxistas dan por buena la reforma de las iniciativas legislativas populares que promueve el PP. Y así una detrás de otra, toda las iniciativas presentadas por unos y por otros. En algunas, se ha matizado la propuesta del aliado, como en el caso de las bonificaciones de hasta un 75% que reclamaban los voxistas en algunos puntos específicos del impuesto de sucesiones y donaciones, que quedan finalmente en torno al 25%. Desde la oposición se interpreta el entendimiento total como una concesión del PP a Vox a cambio del apoyo de los voxistas a la continuidad del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En este sentido, han incidido en que el acuerdo es una especie de «chantaje» para silenciar «lo de El Ventorro».

