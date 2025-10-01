PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana

El PSPV ha pedido la reprobación de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, por ausentarse del Cecopi y por considerar que no atendió a las personas ... dependientes que tenían un servicio de teleasistencia que no les avisó. Sin embargo, el PP y Vox han rechazado la iniciativa. La oposición ha situado a la vicepresidenta bajo la lupa desde hace tiempo, y la propuesta de reprobación en Les Corts es una escalada de esa arremetida contra la que, por otra parte, se barajó como posible alternativa al president Carlos Mazón. La crítica es una demostración que la salida del jefe del Consell, exigida por la izquierda, no tiene que ver tanto con la figura presidencial, sino con los dirigentes populares en general, tanto el número uno del Ejecutivo valenciano, como la número dos.

Rosa Peris, la diputada del PSPV, ha sido la encargada de defender la posición socialista. Joaquín Alés, de Vox, ha lamentado que el PSPV «quiera seguir sacando rédito» de la dana. El diputado voxistas considera que «lo único que buscan los socialistas es enfangar más. En la comisión de investigación la llamaremos a comparecer, y la pregunta es si vendrá también Pilar Bernabé, o Miguel Polo, que ya ha rehusado hacerlo, al igual que la delegada, la que quiere ser alcaldesa de los valencianos, que no quieren responder a los valencianos».

«¿Son ustedes un poco cobardes, no, socialistas?», le pregunta Alés a la bancada del PSPV, a quien Peris le aconseja que «no se manche. Puedo entender que lo haga el PP, que es su vicepresidenta, pero, ¿y ustedes? ¿Qué piensan de que Camarero se fuera del Cecopi y lo hubiera ocultado once meses? Es la vicepresidenta primera y se ausenta, siendo la responsable de la atención de las personas mayores. Ella sabía lo que estaba pasando, lo que había pasado ya en Utiel, y antes de irse del Cecopi le pregunta a Argüeso por los pueblos que haya que evacuar, y con eso pendiente de resolver se va a una entrega de premios».

Alés ha reconocido que «hubo negligencias, antes, durante y después», y ha recordado «obras del bipartidismo dejó en el cajón», así como actuaciones puntuales como la limpieza de los barrancos «que la CHJ también dejó en el cajón». El voxista ha considerado que los socialistas manejan una lógica bipartidista de ataque al PP. El diputado de Vox ha subrayado que los trabajadores del CHJ se fueron a las cinco de la tarde, que Polo no informó en el Cecopi... «Pueden esconderse y manipular, pero Vox les encontrará. La verdad siempre sale a flote», ha señalado Alés.

Nathalie Torres, de Compromís, ha defendido la posición de la coalición de apoyo al PSPV, para lo cual ha recordado las manifestaciones que piden la dimisión de Mazón. Torres ha acusado a los diputados del PP de «dar coba a Mazón y a Camarero, para seguir en los escaños, por falta de valentía, pero no sufra señora Peris, porque la ciudadanía ya ha reprobado a Camarero por soberbia, mentirosa y cobarde, porque ha huído de esta sesión en la que se presenta su reprobación».

«Sostienen a dos negligentes, responsables de los muertos, y que han mentido, pero ante la jueza de Catarroja no les valdrá tanta mentira y tanta infamia», ha concluido Torres.

Elena Bastidas, del PP, ha dado la «bienvenida a todo el mundo al circo del PSPV. Que no engañan a nadie, porque solo buscan embarrar la brillante gestión de Camarero, porque planta cara a Sánchez y porque ha logrado cifras récord en servicios sociales».

«La vicepresidenta estuvo y luego fue a atender sus responsabilidades, pero su secretario autonómico siguió en el Cecopi. No se abandonó a nadie. Desde primera hora estuvo coordinando, mientras el PSPV no estuvo ni antes ni después. Solo buscan rencor y revancha», indicó Bastidas, que criticó a Peris por colaborar «en una estrategia machista de acoso, tan feminista que usted dice ser».

Peris consideró impropio de Bastidas hacer «una intervención tan infame y miserable. Le va a perseguir mucho tiempo. Defienden lo indefendible. Allá usted si decide quemarse». La socialista del PSPV critica que el Consell utilizase el servicio de teleasistencia para hacerse publicidad Mazón «y no para avisar a los dependientes». Peris recordó que los trabajadores de teleasistencia llamó 27 veces al 112 por uno de los dependientes, «porque los trabajadores se dejaron la piel por la gente que llamaba desesperada a la teleasistencia. Abandonaron a los usuarios y a los empleados».

Bastidas, del PP, replicó hablando de Óscar Puente y de Illa. «Que yo le diga y usted sepa que Camarero no tenía ni voz ni voto en el Cecopi, a ustedes les da igual. Ya en abril, la vicepresidenta les dijo donde estaba y ahora le sacan punta para tapar las negligencias de la CHJ el día de la dana y la falta de inversiones ahora. Manipulan el dolor de las víctimas y ensucian la gestión de una mujer que trabajó desde el principio, mientras una señora, disfrazada de feminista, no hace oposición, sino que tiene una obsesión».