Urgente PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana
Rosa Peris, del PSPV, en Les Corts. José Cuéllar

PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana

La mayoría de la derecha rechaza la reprobación que los socialistas y nacionalistas proponen en Les Corts por la gestión de la vicepresidenta durante la riada

Burguera

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:58

El PSPV ha pedido la reprobación de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, por ausentarse del Cecopi y por considerar que no atendió a las personas ... dependientes que tenían un servicio de teleasistencia que no les avisó. Sin embargo, el PP y Vox han rechazado la iniciativa. La oposición ha situado a la vicepresidenta bajo la lupa desde hace tiempo, y la propuesta de reprobación en Les Corts es una escalada de esa arremetida contra la que, por otra parte, se barajó como posible alternativa al president Carlos Mazón. La crítica es una demostración que la salida del jefe del Consell, exigida por la izquierda, no tiene que ver tanto con la figura presidencial, sino con los dirigentes populares en general, tanto el número uno del Ejecutivo valenciano, como la número dos.

