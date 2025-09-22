Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iván Espinosa de los Monteros. EFE

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acudirá a la presentación del proyecto del ex portavoz parlamentario de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:44

El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que puede llegar a ser transcendente para el futuro de este ... espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.

