El PP se regodea con la derrota del Gobierno con los autónomos: «No sobran ellos, sobran ministros»
Los populares no creen que haya reculado sino que «simplemente explica lo que hará si es derrotado en el Congreso», donde el Ejecutivo carece de los apoyos para sacar su propuesta adelante
Madrid
Lunes, 20 de octubre 2025, 14:27
El PP no cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado marcha atrás respecto al denominado «nuevo impuestazo» destinado a los autónomos, que se ... encontró con el amplio rechazo de las asociaciones de autónomos, la oposición e incluso de sus aliados parlamentarios. Según señalan en Génova, hasta el momento solo ha anunciado que mantendrán las tarifas actuales si enfrentan una derrota en el Congreso y no consiguen el apoyo necesario. Critican que el Gobierno vea como enemigos a quienes deberían ser apoyados mediante menos impuestos, reiterando que «en este país no sobran autónomos, sobran ministros».
El Ministerio de Seguridad Social ha enviado este lunes a los agentes sociales y a las asociaciones de trabajadores autónomos una nueva propuesta para subir las cotizaciones del colectivo en 2026 en la que apuesta ahora por congelar las cuotas de los tres primeros tramos de cotización y que las del resto suban menos que la inflación. «El Gobierno no recula, simplemente explica lo que hará si son derrotados en la Cámara ante el nuevo impuestazo que querían endosar a los autónomos», apuntan fuentes populares.
Desde el PP, insisten en que el Gobierno persigue a quienes generan empleo y riqueza en España, lo cual justifica su ausencia en el congreso de Empresa Familiar en Burgos, evento que ha inugurado este lunes el Rey y que ha contado con la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Desde allí, y tras anunciar el fin de semana un decálogo de ayudas para autónomos, el líder de la oposición volvió a cargar contra la «décima subida» para este colectivo y se comprometió a «revisar» si llega a la Moncloa las 97 subidas de impuestos que se han ejecutado en estos siete años de Gobierno socialista. «No hay discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce», aseveró.
