El PP reclama a Bernabé que dé la cara tras desmontar Polo «la gran estafa del PSPV con la dana»

El portavoz del GPP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ha exigido a Pilar Bernabé que rompa su ... silencio tras las revelaciones de Miguel Polo «que desmontan la gran estafa del PSOE sobre la gestión de la DANA, un relato falso y malintencionado mantenido por los socialistas durante los últimos diez meses».

Pastor considera «inaceptable» que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, «siga sin dar explicaciones tras las declaraciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que contradicen la versión oficial del Gobierno socialista».

El portavoz popular se ha preguntado «dónde está la delegada fake del sanchismo, Pilar Bernabé, a quien tantas veces le falta tiempo para hacer declaraciones «y ahora lleva dos días escondida tras las revelaciones del todavía presidente de la CHJ». Bernabé dijo que el SMS comenzó a plantearse a las 19 horas, mientras Polo sostuvo que fue él quien lo propuso a las 18 horas. Su silencio, siempre según el PP, avala que Polo ha desmontado con sus declaraciones la «estafa» que el PSOE y Moncloa han organizado durante diez meses para señalar a Mazón.

«Esperábamos que Bernabé, como representante del Gobierno sanchista, saliese inmediatamente para aclarar las cosas, despejase dudas ante las contradicciones de Polo con su propio testimonio ante la jueza y asumiese responsabilidades», ha añadido.

Nando Pastor ha afirmado que Bernabé «debe explicar si era consciente de que la información de la CHJ no existía esa tarde y que la poca que había, llegaba tarde y se despreciaba por no considerarla relevante, tal y como ha señalado Polo, quien ha desenmascarado y puesto en evidencia la estrategia del engaño y mentira dirigida por Bernabé durante diez meses».

Para Pastor, «da la impresión que Polo es solo una pieza que van a dejar caer. Ya advertimos desde el PP que el presidente de la CHJ solo era un cabeza de turco y, en vista de su reconocida falta de capacidad para el puesto, debería ser cesado de inmediato. No puede seguir al frente de esa entidad».

Fernando Pastor ha concluido que después de diez meses de señalamiento a Carlos Mazón y al PP «desde la mentira y la mala intención, Pilar Bernabé tiene que salir a dar la cara». Debe asumir -continúa el comunicado- «responsabilidades políticas por haber mentido deliberadamente a los valencianos. Las familias de las víctimas, los ciudadanos y la justicia merecen claridad, verdad y responsabilidad».