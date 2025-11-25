Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Teresa Peramato, nueva fiscal general. D.V.

El PP recibe con «cautela» la designación de Peramato: «la clave es saber si Sánchez va a seguir utilizando políticamente la Fiscalía»

Tellado afirma que lo importante no es a quién se nombra en sustitución de García Ortiz sino «quién lo nombra» | Vox no da «ni un voto de confianza» a la nueva fiscal

María Eugenia Alonso
Álvaro Soto

María Eugenia Alonso y Álvaro Soto

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

El PP ha recibido con «toda la cautela» la propuesta de Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. « ... Vamos a recibir este nombramiento con toda la cautela, porque lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo, pese a la sentencia condenatoria contra el fiscal general, que la Fiscalía es su Fiscalía, y si va a continuar utilizándola políticamente, como lo ha hecho cuando el fiscal era Álvaro García Ortiz, su fiscal como él mismo reconoció », afirmó el secretario general, Miguel Tellado, a la salida de un acto en Madrid.

