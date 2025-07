El PP pide a la izquierda que «asuma responsabilidades» y el PSPV se lava las manos

Burguera Martes, 22 de julio 2025, 13:07 Comenta Compartir

La calificación de la Fiscalía sobre los delitos que se le imputan a Francis Puig, el hermano del expresidente de la Generalitat, ha provocado una reacción bien distinta por parte de la izquierda o la derecha valenciana.

El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado a los que fueron dirigentes en el Botánico que asuman responsabilidades «porque no solo es grave lo que dice la Fiscalía sino que PSPV y, especialmente Compromís, lo permitiera», en relación a las competencias que la izquierda se repartía en la Generalitat para repartir subvenciones para el fomento del valenciano.

«Supuestamente chorizaba la pasta de la Generalitat con facturas falsas para el fomento del uso del valenciano, dinero que destinaba Compromís para que el hermano del presidente se lo llevase. Que asuman responsabilidades. Qué estaría diciendo Compromís o el PSPV si fuera el hermano del presidente de la Generalitat actual. Quiero recordar que ese dinero, por parte de Compromís, lo reclamó a Francis Puig fuera de plazo y se excusó en un problema administrativo», recuerda Pérez Llorca. Por parte de Vox, su portavoz, José María Llanos, ha recordado que eran ayudas al fomento del valenciano, mientras que la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha señalado que la Justicia debe continuar con el proceso.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha deseado que «la Justicia haga lo que tenga que hacer», y que los socialistas serán «respetuosos con la actuación judicial. No intentaremos recusar al juez, como vemos en el caso de la dana».

«La Generalitat no tiene ningún cargo implicado en este asunto. El Consell, durante la época de Puig, no tuvo ningún caso de corrupción. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos socialistas y los del PP. Respetamos lo que diga la Justicia. Estamos en la última fase del proceso y vamos a ver lo que dice el juez. No es la primera vez que Fiscalía pide una cosa y posteriormente el juez decide otra cosa y vamos a esperar a ver qué ocurre», ha indicado Muñoz.