El PP pide que dimita Bernabé por falsear su currículum y Morant lo tilda de «falso debate»

Los datos falsos en el currículum de la delegada del Gobierno y nueva secretaria general del PSPV de la ciudad de Valencia, Pilar Bernabé, ... la convertían en licenciada en dos carreras a pesar de no serlo. Ese ascenso curricular ha provocado la petición de los populares de que dimita, lo que para los socialistas no tiene otra intención que intentar distraer la atención sobre la gestión de Mazón el día de la dana.

«Si hubiese habido un dirigente del Partido Popular el que hubiese fingido tener dos carreras universitarias, estaríamos hoy en todos los telediarios. Es una vergüenza, porque primero negaron los hechos y luego ayer por la tarde estaban borrando y cambiando el currículum que tenían en la página web del PSOE. Luego dijeron que había sido un error desde que había sido nombrada número 4 del Partido Socialista. También es mentira. Lleva ya más de 11 años o más de 10 años con ese currículum por ahí danzando, simulando dos carreras universitarias cuando no se tenían. Cuando no hace falta tampoco decirlo para dedicarte a la política. Pero si mientes y te pillan, lo que tienes es que irte», afirma el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca.

El portavoz popular considera que Bernabé «solo ha dicho la verdad cuando se ha sentado delante de un juez y cuando ha visto peligrar su futuro político. Porque desde el minuto uno que sabes que no ha habido información respecto al barranco del Poyo. Utilizando el dolor de las víctimas, utilizando las víctimas, yo creo que eso merece que abandone a la política de inmediatos».

La líder del PSPV, Diana Morant, por su parte, ha señalado que «yo voy a defender a la señora Pilar Bernabé y su trabajo, que además creo que lo defiende toda la sociedad valenciana. Y a día de hoy es incontestable, incontestable, el trabajo que ha hecho la señora Bernabé y más si se compara con el trabajo que no hizo el Partido Popular ni el Consell» el día de la dana, por lo cual, «la señora Bernabé puede ir con la cara bien alta».

«Me parece un debate falso al que nos quiere llevar el Partido Popular para esconder su incompetencia. Y la incompetencia del PP no se puede esconder detrás de títulos académicos. La señora Salomé Prada se ha dicho que no tenía ni idea y era la máxima responsable de las emergencias. Y eso ha costado vidas en la Comunitat. Por tanto, que no nos desvíen la atención porque aquí lo importante es quién está al mando y si tiene o no la capacidad para hacerlo. Y el Consell ha demostrado que no lo tiene», ha indicado Morant.

Preguntado por si Vox considera que Bernabé debe dimitir, el sindic voxista, José María Llanos, ha señalado que «mintió en sus declaraciones sobre la falta de aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar» y «ha mentido también en su currículum», por lo que se ha preguntado «en cuántas cosas más no habrá mentido o mentirá a los valencianos». Por tanto, sí que ha considerado que «a lo mejor es aconsejable que se vaya de donde está», pero esa «no es una cuestión que interese» a Vox.