El PP pide al Constitucional que frene su recurso sobre la amnistía a la espera de Europa

El Partido Popular ha pedido este jueves al Tribunal Constitucional que suspenda la tramitación de su recurso contra la ley de amnistía hasta que Europa ... se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que han presentado varios órganos judiciales, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas.

El partido de Alberto Núñez Feijóo señala que aunque en su recurso no solicitara el planteamiento de una cuestión prejudicial «respecto de las cuestiones o materias que afectan directamente al Derecho de la Unión», eso no impide ni su eventual planteamiento posterior ni que «la importancia de esas materias y la incidencia del Derecho de la Unión en la controversia no estuviese ya presente en la demanda».

El escrito contiene, añaden los populares, «evidentes infracciones del Derecho de la Unión» en la que incurre la ley. El PP, por ello -y en su condición de recurrente-, pide la suspensión del procedimiento «al menos hasta la efectiva recepción de esos documentos».

Además, asegura el PP en su escrito que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la solicitud de aplazamiento que en este mismo sentido formularon hace unos días los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, petición que «no ha sido notificada ni puesto en conocimiento de las partes ni incorporada al procedimiento», como tampoco lo han sido, denuncian, los informes, anexos ni la negativa del presidente a paralizar la tramitación.