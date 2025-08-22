Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, da una rueda de prensa este viernes en la sede del PP en Madrid. Efe

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

Los populares aprovecharán la convocatoria la semana que viene de la Diputación Permanente para solicitar también la comparecencia de la vicepresidenta Montero y de las ministras Saiz y Redondo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:19

El PP endurece su ofensiva contra el Gobierno de cara a la rentrée del curso político y solicita la comparecencia «urgente» de Pedro Sánchez en ... el Congreso para hablar de corrupción, tras la nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Los populares quieren también que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el proceso judicial de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y que rinda cuentas por «los incumplimientos en materia de prevención contra la corrupción» detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). «Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción», ha afirmado este viernes la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en la sede nacional del PP en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  3. 3 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  4. 4

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  5. 5 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  6. 6

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  7. 7 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  8. 8 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre
  9. 9 Un conductor causa la muerte de un motorista al realizar un giro indebido en un tramo de línea continua en Almàssera
  10. 10

    2.880 gomas de borrar para salvar la bóveda celeste de Jesuitas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción