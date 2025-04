El PP exige la dimisión de Bolaños que «se ha ganado a pulso»

El PP cree que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, «se ha ganado a pulso una dimisión» o una « ... destitución» después de declarar en calidad de testigo en La Moncloa por un caso de corrupción que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. El primer partido de la oposición recuerda cómo el propio Pedro Sánchez pidió la salida de Mariano Rajoy «por decencia» hace siete años durante la moción de censura «por la mera imagen de un presidente declarando como testigo». Apelando a ese criterio, los populares piden ahora la renuncia de uno de los hombres fuertes del Ejecutivo. «Nos vemos moral y políticamente compelidos a pedir su dimisión», afirmó Cayetana Álvarez de Toledo.

Bolaños declaró este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en su despacho por su papel en la contratación de la asesora Cristina Álvarez dentro de su departamento, y que ejerció como ayudante de Begoña Gómez en sus negocios privados, una circunstancia que se encuentra bajo investigación en el caso que afecta a la mujer del presidente. El titular de Justicia afirmó ante el el instructor que no intervino en la decisión de contratar a la asesora y que, además, es «normal» que las mujeres de los presidentes del Gobierno tengan este tipo de ayudantes.

«Si el Gobierno luchase contra la corrupción, Pedro Sánchez debería aplicar los mismos estándares éticos con los que llegó al poder y destituir hoy mismo a Félix Bolaños o convocar elecciones», subrayó Álvarez de Toledo, muy crítica con la foto del ministro ante el juez por ser «la viva imagen de su propio fracaso y la degradación» de la democracia española.

La diputada popular utilizó su ya habitual verbo afilado al asegurar que Bolaños «será recordado» por convertir su Departamento en «una calamidad ministerial, en la viva imagen de su propio fracaso y en un proceso que nos lleva a una democracia fallida». Y enumeró las que han sido, en su opinión, las «cuatro grandes hazañas antidemocráticas» del titular de Justicia desde que llegó al cargo: la redacción de la ley de amnistía; mantener al Fiscal General del Estado pese a la «revelación de secretos» de una adversaria política; convertir la presidencia del Congreso «en una humillada correa de transmisión del Gobierno» y erigirse en «abogado defensor» de la familia del presidente.

Una citación «curiosa»

A la imagen de Bolaños declarando ante el juez Peinado también se refieron ayer desde el Ejecutivo, pero en este caso para cuestionar que el instructor le haya citado aunque su testifical «no haya sido solicitada por ninguna de las partes, ni siquiera por las acusaciones». Bajo este argumento, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que la citación de su compañero le parece «curiosa» porque desde su «perspectiva y experiencia» en la Justicia «esta instrucción es el paradigma de lo que no es una instrucción, a diferencia del 99,9% de las instrucciones de los jueces y juezas de este país, que realmente sí que son verdaderas instrucciones».

El ministro, juez de profesión, se refirió a que hay «muchas piezas abiertas, muchas investigaciones en una concreción objeto de la investigación», para afirmar que no se sabe «a ciencia cierta qué es lo que se está investigando». Insistió en que «después de un año, no se ha observado ninguna irregularidad porque no la hay», además de que la instrucción «ya ha sido desautorizada en elementos sustanciales» por la propia Audiencia Provincial de Madrid, por lo que cree que el caso está «abocado directamente al fracaso».