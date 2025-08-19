El PP se enreda con las declaraciones de emergencia nacional

La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, lleva días tratando de justificar las razones por las que los presidentes ... de las CCAA presididas por el PP que se están viendo afectadas por la ola de incendios de las últimas semanas no han querido solicitar al Gobierno la declaración del nivel 3 de emergencias, el más elevado, y que es el que en la práctica supone declarar la emergencia nacional y dejar la gestión en manos del Gobierno central.

Muñoz, este martes, explicaba que en una situación operativa de nivel 3 no habría cambios en el operativo para apagar los incendios ni supondría que se destinaran más medios. «No cambiaría absolutamente nada, ni la coordinación ni los recursos y (...) si no cambia nada, dejémonos de líos y pongámonos a trabajar y coordinemos», ha declarado en una entrevista en Antena 3.

La portavoz popular señalaba que a diferencia de la dana de Valencia, que tenía una única emergencia con un único jefe que coordinaba todos los medios, aquí cada uno de los incendios es una emergencia en sí misma que tiene su propio jefe de extinción y sus propios medios asignados, por lo que si asumiera el Gobierno el mando no cambiaría la actual coordinación. Tampoco, ha agregado, habría cambios con respecto a los medios para atajar el fuego, pues no supondría que se destinaran más.

El nivel 3 de situación de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español e implicaría que la gestión pasaría de las comunidades al Gobierno de España, algo a lo que se niegan presidentes autonómicos como el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el de Galicia, Alfonso Rueda, o la de Extremadura, María Guardiola, tres de las comunidades más afectadas por los fuegos. Cualquiera de las CCAA afectadas puede solicitar el paso al nivel 3 de emergencia, de la misma manera que también lo puede ordenar el propio Gobierno central.

Los presidentes autonómicos del PP afectados por los incendios rechazan pedir el nivel 3 de emergencia

Tras la riada que el 29 de octubre arrasó media provincia de Valencia y dejó 228 muertos, el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes de su partido proclamaron públicamente que Carlos Mazón tenía que haber declarado la emergencia nacional. Feijóo lo manifestó en una comparecencia pública en Valencia apenas unas horas después de la dana. «Estamos ante una emergencia nacional», proclamó el líder popular, que reiteró su criterio sólo unos días después. «Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día la declaración de emergencia nacional y, si se decide, tiene nuestro apoyo», añadió.

Feijóo, y otros barones populares, llegaron incluso a considerar un error que el presidente valenciano no hubiera querido solicitar esa situación 3 de emergencias por la dana, al entender que afrontar una tragedia de aquella magnitud superaba con mucho los recursos disponibles de la administración autonómica.

La posición del PP ha cambiado ahora, quizá asumiendo el criterio mostrado en su día por Mazón, que prefirió no ceder la gestión de la emergencia al Ejecutivo central. Las críticas por no adoptar aquella decisión que recibió en su día el presidente valenciano, al que Sánchez despachó con aquel «si necesitan más recursos, que los pidan», son ahora la posición de los barones populares. Y Feijóo, que en más de una ocasión ha venido a proclamar que él sí que habría solicitado esa declaración, asume ahora de facto la posición del presidente valenciano al no ordenar a los presidentes autonómicos de su partido afectados por la ola de incendios que reclamen esa declaración de emergencia nacional.

En ambos casos, el Ejecutivo central ha evitado declarar ese nivel 3 de emergencias a pesar de que podría hacerlo. Una actitud que, en el caso de la dana del mes de octubre, con el retraso en la llegada de efectivos, primero, y de las ayudas a los afectados, después, hizo evidente la voluntad de aprovechar políticamente la tragedia para tratar de tumbar al gobierno autonómico. De hecho, Mazón defendió su negativa a declarar el nivel 3 de emergencias en el hecho de que esa decisión no suponía la llegada de más efectivos y recursos. Una posición que es la misma que ahora asumen los barones populares afectados por los incendios.