Feijóo y Mazón, el pasado 31 de octubre en el Centro de Emergencias de L'Eliana.
Feijóo y Mazón, el pasado 31 de octubre en el Centro de Emergencias de L'Eliana. EP

El PP se enreda con las declaraciones de emergencia nacional

Feijóo y los barones populares que la defendieron con ahínco para la dana del mes de octubre, rechazan pedirla ahora por los incendios

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 13:43

La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, lleva días tratando de justificar las razones por las que los presidentes ... de las CCAA presididas por el PP que se están viendo afectadas por la ola de incendios de las últimas semanas no han querido solicitar al Gobierno la declaración del nivel 3 de emergencias, el más elevado, y que es el que en la práctica supone declarar la emergencia nacional y dejar la gestión en manos del Gobierno central.

