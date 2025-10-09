Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García Rodríguez, este jueves durante una rueda de prensa. Efe

El PP calienta la comparecencia de Sánchez y cita antes a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz

Carmen Pano tendrá que dar explicaciones en el Senado el próximo 15 de octubre por las «bolsas de basura» con dinero que declaró haber entregado en la sede del PSOE. El 23 lo harán los dos últimos gerentes del partido sobre los pagos en sobres a Ábalos y Koldo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El PP abona el terreno para la futura comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que funciona en el ... Senado, donde tienen mayoría absoluta. Antes que el presidente del Gobierno, cuya fecha aún está por acordar en la Mesa de la comisión, tendrán que desfilar por la Cámara alta la empresaria Carmen Pano, que confesó en sede judicial haber entregado en Ferraz, 90.000 euros en bolsas de basura, y los dos últimos gerentes del PSOE Mariano Moreno y Ana María Fuentes en relación a los sobres con el membrete del partido que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibieron el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su hombre para todo, Koldo García. Pano está citada para el próximo miércoles 15 de octubre, mientras que los contables del PSOE lo harán el 23 de octubre.

