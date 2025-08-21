Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado
Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP. E. P.

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:42

El PP no rebaja el tono y este jueves ha señalado a la directora de Protección Civil por ser una «pirómana» y por «hacer política» ... con la devastadora ola de incendios que ha arrasado ya más de 300.000 hectáreas. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por los populares por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» durante la emergencia con el objetivo de «no tener que hablar de su propia gestión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  2. 2 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  3. 3 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
  6. 6 Muere Álex Kentucky, DJ en las grandes discotecas y beach club de Ibiza
  7. 7 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  8. 8

    El nuevo hospital de Valencia obligará a demoler cuatro edificios no previstos en la antigua Fe
  9. 9 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  10. 10

    La misteriosa playa de Valencia contaminada y limpia a la vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»