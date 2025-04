El portavoz de Vox en Torrent deja el grupo municipal y se pasa a no adscritos

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 23 de abril 2025, 15:46 | Actualizado 17:11h. Comenta Compartir

El Primer Teniente de Alcalde de Torrent y portavoz de Vox en Torrent, Guillermo Alonso del Real Barrera, ha solicitado este miércoles su paso al grupo de los no adscritos a través de un escrito que ha presentado por registro de entrada del Ayuntamiento, en la que explica que «mi decisión de abandonar el grupo municipal Vox y solicitar formalmente mi incorporación al grupo de concejales no adscritos».

Guillermo Alonso del Real explica también en el texto que «lejos de mi voluntad está generar ninguna situación de inestabilidad para la ciudad, por lo que si Usted (en referencia a la Alcaldesa) decide que mantenga la responsabilidad de mis áreas delegadas, mi trabajo y compromiso seguirán como el primer día», anuncia el concejal por lo que se vislumbra una continuidad en el gobierno sin grandes sobresaltos.

La decisión de abandonar la formación obedece, según el escrito, a «una profunda reflexión sobre mi responsabilidad política y mi compromiso con los vecinos de Torrent». «Quiero destacar que esta decisión no obedece a una ruptura con los valores fundamentales que ha guiado mi trabajo hasta ahora, sino que responde a la firme convicción de que la independencia política me permitirá representar a los vecinos de Torrent de forma más libre y responsable. En este sentido, solicito que se reconozca mi condición de concejal no adscrito, conforme a la normativa vigente, para poder seguir desempañando mis funciones con total autonomía y sin sujeción a las directrices partidarias».

El hasta ahora portavoz de Vox en Torrent también habría solicitado su baja en el partido, aunque la formación de Abascal asegura que el trámite todavía no se ha formalizado. En un comunicado oficial, el partido pide al concejal que «debería devolver el acta obtenida bajo las siglas de Vox, ya que éticamente no puede disponer de ella a título personal».

Se produce de esta manera una situación similar a la que se produjo en Valencia, cuando los concejales Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero estuvieron un tiempo suspendidos en Vox, lo que produjo una serie de dudas sobre la gobernabilidad que luego no fueron tal, al reintegrarse a la formación voxista.

Guillermo Alonso del Real tiene delegadas las competencias de Educación, Familia, Deportes, Fiestas y Sanidad, además de ejercer de Primer Teniente de Alcalde, y tras su petición de paso al grupo de no adscritos, podría realizarse una reestructuración en el gobierno, lo que no ha sido comfirmado. Cabe destacar que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto a los concejales tránsfugas. El alto tribunal sostiene que quienes pasen a ser ediles no adscritos, no podrán asumir nuevos cargos ni recibir retribuciones que no ostentaban o percibían previamente, siempre que estas supongan una mejora personal, política o económica.

La reestructuración también tendrá que realizarse en el grupo de Vox, donde María Rosario Fernández, Mari Ángeles Lerma o Santiago Calatayud tendrán que asumir el papel de portavoz del grupo municipal tras la marcha del actual.

Con el paso de Alonso del Real al grupo de no adscritos, la balanza de equilibrios en el gobierno municipal iguala a la oposición. Los concejales de PP-Vox que se quedan con 9 del Partido Popular y 3 de Vox, frente a la oposición de izquierda, compuesta por 10 ediles del PSPV y 2 de Compromís-Podem-Esquerra Unida. Así las cosas, el concejal no adscrito tendría la llave de la gobernabilidad en Torrent, si bien se apunta una línea continuista con el voto de calidad de la alcaldesa o el continuismo de Guillermo Alonso del Real Barrera.