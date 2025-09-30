Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Polo, a las puertas de los juzgados de Catarroja el 19 de septiembre. Irene Marsilla

Polo certifica el doble juego del PSPV con la comisión dana de Les Corts

El plante del presidente de la CHJ retrata a los socialistas, que pedían acelerar los trabajos del órgano parlamentario

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:16

La creación de la comisión de investigación en Les Corts de los efectos de la dana que arrasó media provincia de Valencia el 29 de ... octubre de 2024 se aprobó el 28 de noviembre, un mes después de la riada. La propuesta salió aprobada con el voto de PP, Vox y Compromís, y la oposición del PSPV, que inicialmente presentó su propia propuesta de comisión de investigación y que posteriormente, en uno de esos cambios de opinión que resultan tan inexplicables, decidió retirarla.

