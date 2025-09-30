Polo certifica el doble juego del PSPV con la comisión dana de Les Corts

La creación de la comisión de investigación en Les Corts de los efectos de la dana que arrasó media provincia de Valencia el 29 de ... octubre de 2024 se aprobó el 28 de noviembre, un mes después de la riada. La propuesta salió aprobada con el voto de PP, Vox y Compromís, y la oposición del PSPV, que inicialmente presentó su propia propuesta de comisión de investigación y que posteriormente, en uno de esos cambios de opinión que resultan tan inexplicables, decidió retirarla.

Desde que se constituyó la mesa de la comisión, con la presidencia de la diputada de Vox Miriam Turiel y con el diputado del PP Vicente Betoret como vicepresidente, tanto el PSPV como Compromís han vertido dudas y críticas sobre el trabajo de este órgano parlamentario, al entender, decían, que tanto los populares como el partido de Santiago Abascal se dedicaban a retrasar el avance de sus trabajos. La defensa de estos dos partidos siempre era la misma: negar esa intención y, por otra parte, recordar que otra comisión de investigación de la dana, la del Congreso de los Diputados, sí que acumulaba bastante más retraso.

Aún así, PSPV y Compromís han venido reprochando que se dejara pasar el tiempo sin actuar, y a pesar de que esta comisión, tal y como se estableció cuando se aprobó su creación, tiene un margen máximo de doce meses para elevar sus conclusiones. A estas alturas, la comisión está lejos de haber cubierto siquiera la mitad de las comparecencias previstas, por lo que no es descartable que la Cámara acabe accediendo a acordar una prórroga de sus trabajos.

Pero Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha contribuido a enredar el trabajo de la comisión. Su negativa a comparecer ante la comisión –hecha pública este lunes por el ministerio para la Transición Ecológica (del que depende la Confederación)- deja en evidencia la posición de los socialistas en relación con este órgano parlamentario. El PSPV ya votó en contra de que Polo tuviera que comparecer en esta comisión –solicitud impulsada por PP y Vox tras la declaración del presidente de la CHJ ante la jueza de Catarroja y las dudas que dejaron algunas de sus manifestaciones-.

De modo que esa negativa a comparecer, unido a la suspensión este martes de la actividad parlamentaria, que diferentes cargos socialistas vinieron a alentar en los días previos, genera una situación paradigmática. El PSPV, como Compromís, denunciaba hace pocas fechas la lentitud en los trabajos de la comisión. Pero rechazó la petición de comparecencia de Polo y no ha puesto objeción a la cancelación de la actividad parlamentaria este martes, pese a la evidente mejoría de la previsión meteorológica.

«Insulto a las víctimas»

Este martes, el portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que «el desplante anunciado de Polo a Les Corts es un insulto a las víctimas y una vergüenza para el PSOE» y ha animado al presidente de la CHJ a «replantearse su actitud cerrada y hostil, y comparecer en la próxima comisión de investigación que este martes ha sido suspendida».

«Desde el PP -ha continuado- condenamos con absoluta rotundidad la actitud del socialista Miguel Polo, que ha decidido dar la espalda a la comisión de investigación sobre la DANA y ni siquiera se ha dignado a contestar oficialmente a la citación de Les Corts».

«Con su silencio, Polo demuestra un desprecio intolerable a las instituciones y, lo que es más grave, a las 229 víctimas que dejó la DANA y a sus familias, y a todos los ciudadanos que sufrieron la tragedia que merecen verdad, justicia y explicaciones claras».

Pastor ha señalado que «Miguel Polo es un responsable político con sueldo público, pagado por todos los valencianos, y tiene la obligación de dar la cara y rendir cuentas. Es el responsable de una entidad pública como la CHJ que tiene su ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana y debe responder ante el parlamento valenciano. Su insolente chulería es una falta de respeto inaceptable y un insulto a todos los ciudadanos que sufrieron la tragedia. Parece que el PSOE le esconda y le proteja para que no meta la pata y se descubra la verdad».

El portavoz popular ha afirmado que «la tragedia de la DANA dejó 229 víctimas mortales, la mayor parte en el barranco del Poyo, cuya tutela corresponde precisamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que su máximo responsable se niegue a dar la cara, insisto, supone un insulto a la memoria de quienes perdieron la vida y una humillación para las familias que aún esperan respuestas».

Por último, el portavoz popular ha animado a Polo a «salir de su secuestro, que deje de esconderse y sea valiente. Todavía está a tiempo de acudir a la citación oficial de Les Corts y explicar su gestión ante los valencianos como hizo ante la jueza».