Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Gomá. Óscar Chamorro

Ignacio Gomá

Abogado y antropólogo
«La política en España ya no es capaz de transmitir esperanza»

El autor de 'En busca del presente' propone en su nuevo libro alternativas para que las democracias recuperen la confianza

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Al Norte, Rusia saca el hacha de guerra; al Sur, los países africanos se sienten cada vez menos atraídos por el sistema democrático; en el ... Este, China es un amigo poco fiable y en el Oeste, Estados Unidos suelta amarras. En este nuevo orden, o desorden, global, Europa parece necesitada de una brújula para manejarse por el mundo. Desde una perspectiva liberal, el abogado, antropólogo y escritor Ignacio Gomá (Madrid, 1990) analiza con brillantez en su libro 'En busca del presente' (Deusto) las causas de los problemas actuales y propone alternativas para que España y Europa recuperen la confianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  6. 6 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  7. 7 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  8. 8 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «La política en España ya no es capaz de transmitir esperanza»

«La política en España ya no es capaz de transmitir esperanza»