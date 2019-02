Podemos y EU rechazan a Compromís y se presentarán a las generales por separado Rosa Pérez (EU) y Antonio Estañ (Podemos), durante la firma del acuerdo de ayer. / IRENE MARSILLA Los nacionalistas dan por perdida la lista conjunta al Congreso y proponen una para el Senado que sume a sus antiguos socios y también al PSOE A. CERVELLERA Sábado, 16 febrero 2019, 00:50

Valencia. Campaña electoral de diciembre de 2015. Pabellón de la Fuente de San Luis. Mónica Oltra y Pablo Iglesias irrumpen en el escenario ante unas 9.000 personas en una recta final de campaña donde las expectativas eran muy altas. Y se cumplieron. La coalición formada por Compromís y Podemos logró un gran resultado en las elecciones, el 25% de los votos y un segundo puesto en la Comunitat Valenciana por delante del PSOE. Seis meses después se incorporó a Esquerra Unida y, aunque apenas aumentaron los apoyos, se mantuvieron los nueve diputados en el Congreso. Pero esta foto y estos resultados no se repetirán ya que Podemos y Esquerra Unida (EU) descartaron ayer un nuevo pacto con Compromís.

Antonio Estañ, secretario general de Podemos en la Comunitat, y Rosa Pérez, coordinadora general de Esquerra Unida, dejaron claro que esta opción «no se contempla». Los dos dirigentes se expresaron de esta forma durante la firma del acuerdo de confluencia de los dos partidos en las elecciones autonómicas que tendrán lugar en mayo. Estañ aseguró que Compromís es una fuerza que podía representar políticas del cambio pero señaló que un acuerdo similar al de las anteriores elecciones no es posible. «Nosotros no queríamos un acuerdo de última hora, sino un acuerdo que viniera de un trabajo político y ahora, además, que los tiempos son más cortos, no vemos que eso sea posible», señaló Estañ. Por su parte, Pérez no dudó en admitir que estaba en sus objetivos «reeditar» aquella confluencia electoral de cara a las autonómicas pero Compromís manifestó su voluntad de no concurrir conjuntamente.

Desde Podemos no olvidan que los nacionalistas ignoraron la oferta que realizó la formación morada para concurrir en una única candidatura a las elecciones autonómicas y generales. Compromís siempre ha pensado que en unas elecciones valencianas tiene más posibilidades concurriendo por separado y por eso ni se plantearon la oferta. Aunque aspiraban a repetir la confluencia para las generales, desde el partido que lidera Estañ tenían claro que si se quería una candidatura conjunta era para toda las citas electorales y no sólo para las que les conviniese a los nacionalistas.

Compromís dio ayer por perdido el acuerdo al Congreso pero recuperaron una fórmula que ya propusieron para el Senado, la 'entesa'. Àgueda Micó, secretaria general del Bloc y portavoz, fue la encargada de lanzar una propuesta de candidatura conjunta para la Cámara Alta que incluya no sólo a Compromís y a Podemos sino también a los socialistas. Pero esta oferta fue recibida con escepticismo y no parece que vaya a llegar a buen puerto.

El portazo de Podemos y EU a Compromís tendrá consecuencias, especialmente para los últimos. En la actualidad, los nacionalistas cuentan con cuatro diputados en el Congreso pero si concurren por separado tendrían mucho más difícil revalidar su resultado debido al sistema electoral que se basa en la fórmula d'Hont. Un escaño en la provincia de Valencia se da por seguro pero en Alicante y Castellón, una circunscripción muy pequeña, Compromís lo tendrá mucho más difícil.