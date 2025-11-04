Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Los morados pedirán incluir también entre los beneficiarios a las personas vulnerables con renta antigua y «que no puedan acceder a una vivienda»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

Podemos exige al Gobierno prorrogar la moratoria antidesahucios y hacerla permanente. Una medida que se ha venido manteniendo desde que se aplicó en el paquete ... de medidas para combatir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. En una rueda de prensa en el Congreso, la líder del partido morado, Ione Blerra, ha avanzado que registrarán una proposición no de ley en la Comisión de Vivienda, en la que también pedirán incluir entre los beneficiarios de esta medida a las personas vulnerables con renta antigua y a cualquier persona «que esté en situación de vulnerabilidad y que no pueda acceder a una vivienda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  2. 2

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  3. 3 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  4. 4

    Los jugadores rechazan a Corberán
  5. 5 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  6. 6 El Imserso saca a partir del 4 de noviembre 197.000 plazas para balnearios desde 302 euros
  7. 7 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  8. 8 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  9. 9 Una prueba antropométrica para identificar el pene del agresor sexual de la joven hallada muerta en Gandía
  10. 10 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre

Podemos exige al Gobierno hacer permanente la moratoria antidesahucios que caduca en diciembre