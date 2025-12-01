Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
Juan Antonino Delgado e Irene Montero este domingo en la manifestación en Sevilla. EFE

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

La militancia del partido morado elige al parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado como cabeza de lista para las autonómicas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:17

Comenta

No habrá papeleta conjunta Podemos-Sumar en Andalucía. Así lo han confirmado en el partido morado de manera tajante este lunes, ahondando la brecha que ... les separa de la organización de Yolanda Díaz y anticipando un escenario de división entre las izquierdas en el próximo ciclo electoral. La candidatura a la Junta de los de Ione Belarra estará encabezada por el parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado, recién rartificado como cabeza de lista a la cita electoral por la militancia de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  7. 7

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  8. 8

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  9. 9 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  10. 10 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas