El 'no' de Podemos al decreto del 'apagón' amenaza el pleno triunfal que pretendía Sánchez

La idea de cerrar el curso político con un pleno triunfal que le resarza de unos meses de junio y julio muy duros -sobre todo ... por los últimos compases de la investigación del 'caso Delorme' que acabaron con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel- pende de un hilo. El Gobierno no tiene de momento asegurada la convalidación de uno de los tres reales decretos leyes que aprobó en julio, el que, una vez concluida la investigación sobre las causas del apagón nacional del pasado 28 de abril, impulsó el Ministerio de Transición Ecológica para reforzar de manera urgente el sistema.

Podemos ya ha adelantado hoy su voto en contra con el argumento de que el Gobierno defiende los intereses del «oligopolio energético» y de que las probabilidades de que ocurra un nuevo apagón son «exactamente las mismas» resulte o no convalidado el texto ahora en vigor. «Este real decreto vuelve a ser el resultado de una forma de legislar ya habitual, que se basa en escuchar y en atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio y no en defender el interés general y en evitar que situaciones así puedan volver a darse en el futuro», ha recriminado su portavoz, Pablo Fernández.

La posición de los morados no es, además, el único escollo al que se enfrenta el Ejecutivo. Junts no ha anunciado qué hará y aunque en el Gobierno creen que no rechazará el decreto ley porque perjudicaría a la industria energética catalana, el ministro de Justicia Presidencia, Félix Bolaños, suele bromear con que nunca respira hasta que no ve el panel de votación en verde. Porque los de Carles Puigdemont suelen utilizar las votaciones como elementos de presión para conseguir avances en su agenda propia al margen del contenido concreto de la norma que se discuta.

En estas circunstancias, la última palabra la tendrá el Partido Popular, que como Podemos rechazó sentarse con el Gobierno para hablar de este asunto. Una abstención de los populares, que no se descarta, sería suficiente. Pero el primer partido de la oposición no está dispuesto a tranquilizar a los socialistas en un contexto de guerra sin cuartel agravado por las pullas mutuas a cuenta de la corrupción; el 'caso Cerdán', de un lado, y el 'caso Montoro', del otro. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz ha afirmado hoy expresamente que no dirán nada «hasta que llegue el momento». Y, de paso, ha lanzado un nuevo dardo. «Necesitan que les convalidemos decretos porque no tienen Presupuestos».