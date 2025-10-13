Podemos cree «imposible» que haya un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'»

Podmeos ha vuelto a cargar este lunes contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que rodean al PSOE. El portavoz del partido morado, antiguo ... aliado del Gobierno la pasada legislatura, Pablo Fernández, ha criticado en rueda de prensa que el presidente siga sin dar explicaciones ni aclarar el papel del Partido Socialista en la trama 'Koldo', dado que es «imposible de creer que haya un 'caso Koldo', Ábalos o Santos Cerdán sin que haya un 'caso PSOE'».

En un momento de la legislatura en el que Podemos se sitúa abiertamente como «oposición frontal» al Ejecutivo de coalición y en el que recorta su distancia con Sumar en las encuestas, Fernández ha acusado al PSOE de «mentir» sobre el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró sobre los pagos del PSOE en metálico al exministro José Luis Ábalos, y le exige que aclare este punto, dado que esa investigación «no dice expresamente, explícitamente que haya financiación irregular, pero tampoco lo niega».

«Es incontrovertible que Sánchez y el PSOE tienen que dar muchísimas explicaciones. También es palmario que del informe de la UCO no se puede deducir o no se puede sacar la conclusión de que no hay financiación irregular», ha manifestado en la sede de la formación en referencia a la nueva declaración judicial acordada para Ábalos y su exasesor Koldo García tras el informe de la UCO.

Críticas a Corina Machado

Respecto a las polémicas palabras del exlíder de la formación Pablo Iglesias tras la concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, los morados respaldan estas críticas. a «Creo que el prestigio del premio Nobel queda absolutamente por los suelos y, efectivamente, pues como sigan así le darán el premio Nobel a título póstumo a Hitler, a Stalin, o a Pol Pot (en referencia al dictador camboyano responsable del genocidio a cerca de un tercio de la población del país)«, zanjó Fernández.