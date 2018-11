Podemos se aleja de repetir la coalición con Compromís si hay adelanto electoral Dirigentes de Compromís y Podemos durante la campaña electoral de 2015. / Irene Marsilla La formación morada recela de un pacto para las elecciones generales después de que los nacionalistas rechazasen acudir con ellos a las autonómicas y locales A. CERVELLERA VALENCIA. Lunes, 19 noviembre 2018, 23:53

A Podemos no le gustó nada que desde Compromís ni siquiera respondiese a la carta que enviaron el pasado abril en la que se invitaba a la formación explorar una coalición electoral para las elecciones autonómicas y municipales similar a la que tuvo lugar en las votaciones estatales de 2015 y 2016. Lejos quedan ya esas imágenes en la campaña electoral en las que sus máximos dirigentes compartían escenario y soñaban con el ansiado 'sorpasso' al PSOE y así lo evidencian desde la formación morada que no ve con buenos ojos repetir la coalición electoral con los nacionalistas si hay un adelanto electoral como ayer sugirió José Luis Ábalos, ministro de Fomento y número dos de los socialistas.

Fuentes de Podemos confirmaron ayer que hoy por hoy es difícil que se pueda crear un candidatura conjunta si se confirma ese 'súperdoningo' en el que coincidirían los comicios autonómicos, locales, europeos y generales el 26 de mayo de 2019. Ante esta posibilidad que ha ido ganando fuerza con los días, desde el partido que lidera Antonio Estañ insistieron en que en una misma cita no podrían haber diferentes candidaturas ya que creen que el electorado no entendería cómo se ha llegado a un pacto en determinados territorios y no en otros.

En las dos últimas elecciones generales Podemos y Compromís concurrieron bajo una misma marca electoral, primero con el nombre de 'És el Moment' y seis meses más tarde, tras la inclusión de Esquerra Unida, con el de 'A la Valenciana'. En las dos ocasiones esta lista les llevó a obtener resultados históricos y a situarse como la segunda fuerza política de la Comunitat Valenciana. En 2016 obtuvieron un 25,4% de los votos, lo que se tradujo en nueve diputados en el Congreso y en capitalizar el voto de la izquierda ya que los socialistas se quedaron con el 20,8% de las papeletas de las tres provincias.

Un 'superdomingo' electoral dejaría la agenda valenciana en segundo plano, lo que perjudica a los nacionalistas

Para las elecciones autonómicas y locales, Compromís había decidido olvidarse de la coalición con Podemos y concurrir en solitario a los comicios ya que consideran que su marca está mejor valorada en unas votaciones valencianas. Esta situación ya había llevado a Podemos a alejarse de sus antiguos socios y a preparar para las elecciones europeas una candidatura sin los nacionalistas. Sin embargo, si estos tres comicios coinciden con unas elecciones generales el contexto será completamente distinto.

Un 'superdomingo electoral' dejaría en un segundo plano el debate autonómico y local y la agenda estaría totalmente condicionada por la política nacional. Un horizonte que ya no sería tan beneficioso para Compromís, que tendría más dificultades para introducir debates estrictamente valencianos. Además, la fórmula D'Hont que rige el sistema electoral perjudicaría a los nacionalistas, que tendrían muy difícil volver a contar con cuatro diputados. Podemos también se vería perjudicado pero en menor medida al ser un partido de ámbito estatal.