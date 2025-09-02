La Plataforma pel Finançament Just guarda silencio pese al clamor contra la quita de la deuda

La Plataforma pel Finançament Just languidece. La entidad que reúne a las formaciones políticas valencianas y al entramado institucional de la Comunitat –patronal, sindicatos, entidades ... cívicas y sociales- ha ido perdiendo músculo y actividad en relación con la hiperactividad mostrada hace sólo unos años, y de forma especial hasta 2018.

La gran manifestación convocada por esta entidad el 18 de noviembre de 2017 para exigir un nuevo sistema de financiación al Gobierno de Mariano Rajoy, dejó pasó primero a movilizaciones bastante más modestas, en noviembre de 2021, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. Y a una ruptura del consenso después, hace ahora justo un año, cuando el PSPV decidió desmarcarse de la reivindicación de un fondo de nivelación respaldada de forma unánime hasta ese momento. Y en su lugar, solicitó el respaldo de los participantes a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno.

Y no será porque la Plataforma no tiene motivos para movilizarse. Este mismo martes el consejo de ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunitat, 11.210 millones de euros que en nada resuelve el verdadero problema de infrafinanciación que arrastra la región, y que, en términos porcentuales, representa la quita más baja sobre el volumen total de deuda, de todas las CCAA.

A la Plataforma no se le ha escuchado un solo pronunciamiento respecto a este acuerdo, anunciado hace ya meses por Oriol Junqueras, el líder de ERC, la formación con la que el PSOE ha negociado el acuerdo. Este mismo martes, el presidente de CEV, Salva Navarro, hacía público un comunicado en el que explicitaba el rechazo de los empresarios valencianos al acuerdo del Consejo de Ministros.

«Decimos sí a la quita de la deuda, porque es de justicia, pero no en los términos en los que se plantea. Con más de 60.000 millones de euros de deuda acumulada y siendo la Comunitat Valenciana la más endeudada en términos de PIB y per cápita, los criterios aplicados por el Gobierno en el cálculo llevan a que nuestra región sea la menos beneficiada en el reparto de la quita y, obviamente, no corrige la desventaja que arrastramos históricamente frente al resto de comunidades», ha afirmado el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Tres de las cuatro formaciones políticas con representación en Les Corts, PP, Vox y Compromís, también han venido rechazando el acuerdo alcanzado entre el PSOE y los independentistas. ¿Y el PSPV? La formación que lidera Diana Morant ha sido la única con representación parlamentaria que ha avalado el acuerdo.

¿Y la Plataforma? A la entidad no se le conoce posición formal porque para adoptarla requeriría de una posición unánime de la que no dispone en este momento. No hay unanimidad sobre la condonación de la deuda, de la misma manera que probablemente no la habrá sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y esa financiación singular para Cataluña que el PSOE pactó con los independentistas, ni con el retraso en la llegada de ayudas para la dana anunciadas por el Gobierno central –dos tercios pendientes diez meses después de la riada, y eso contando las del Consorcio de Compensación de Seguros, que si no, sólo ha abonado el 16%-. Ni con la inexistencia de financiación a fondo perdido para hacer frente a los daños causados por la riada.

Navarro, en declaraciones a Radio Valencia, anunció hace pocos días que este mismo mes de septiembre convocaría a todos los integrantes de la Plataforma para tratar de recuperar el consenso. Volver a convocar manifestaciones por el retraso en abordar la reforma de la financiación –con lo que supone de prolongar la infrafinanciación valenciana-, por el maltrato que supone al acuerdo para condonar deuda o por el retraso en la llegada de las ayudas para la dana se antoja como una quimera.