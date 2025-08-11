Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carmen Ninet, en su etapa en Les Corts. Jesús Signes

El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM

El proyecto de la Diputación prevé además una reorganización de todo el personal para reforzar otras áreas del departamento de Cultura

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:16

La Diputación aprovechará la salida de Carmen Ninet, subdirectora del MuVIM y pareja del excomisionado para la dana, José María Ángel, para acometer un proyecto ... de mayor calado en el área de Cultura. La dirigencia pretende impulsar su plan de reestructuración de manera inmediata. No quieren que la subdirectora de la institución siga un minuto más de lo necesario en su puesto tras no haber acreditado que dispone de una licenciatura, requisito ineludible para la responsabilidad que desempeña. La contestación de la dirigente socialista al MuVIM se resume en que ella no tiene por qué aportar documentación y que todo figura en su expediente. El tono de la misiva, además, parece alejado de la cortesía hacia la institución pública para la que trabaja.

