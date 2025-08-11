El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM

La Diputación aprovechará la salida de Carmen Ninet, subdirectora del MuVIM y pareja del excomisionado para la dana, José María Ángel, para acometer un proyecto ... de mayor calado en el área de Cultura. La dirigencia pretende impulsar su plan de reestructuración de manera inmediata. No quieren que la subdirectora de la institución siga un minuto más de lo necesario en su puesto tras no haber acreditado que dispone de una licenciatura, requisito ineludible para la responsabilidad que desempeña. La contestación de la dirigente socialista al MuVIM se resume en que ella no tiene por qué aportar documentación y que todo figura en su expediente. El tono de la misiva, además, parece alejado de la cortesía hacia la institución pública para la que trabaja.

La dirigente, que ha desarrollado su carrera al amparo del PSPV, cobra un sueldo superior a los 100.000 euros anuales. Una remuneración casi sorprendente para una persona que carece de titulación superior. Más allá de la salida de Ninet que se da por hecha, la Diputación deberá decidir si trata de reclamar las cantidades percibidas por la subdirectora que aterrizó en el MuVIM de la mano del Botánico. Y si existe alguna responsabilidad penal de quien aprobó su nombramiento -es un puesto de libre designación- pero obvio de manera deliberada los requisitos. Ella es personal laboral fijo de la Diputación. Llegó casi al mismo tiempo que su marido José María Ángel.

Al margen de la polémica de Ninet –la exdiputada se ha cogido este mes de vacaciones mientras todavía estaba abierto el expediente de información reservada– la Diputación pretende meter la tijera en el MuVIM. La idea es amortizar otras dos plazas dentro de la institución. Por un lado, una vacante. Y por otro el puesto de una responsable que se jubila. Este plan supondrá un ahorro de 200.000 euros anuales sólo en nóminas. No se descarta tampoco la amortización de alguna otra plaza en los próximos meses.

De igual modo, la idea es reorganizar toda el área de Cultura y para ello se distribuirán alguno de los 32 trabajadores con los que cuenta actualmente el museo. El departamento provincial ha asumido hace unos meses la gestión de la Oficina Técnica de Restauración del Patrimonio (Ofitec), un área claramente infradotada de personal. La idea es trasladar parte de los recursos del MuVIM a estas dependencias.

Los problemas para el matrimonio Ninet-Ángel se han multiplicado en las últimas semanas. Un informe de Antifraude sostiene que el excomisionado para la dana falsificó un título universitario para conseguir una plaza de funcionario. La falta de explicaciones le llevó a presentar su dimisión hace una semana, aunque la Fiscalía mantiene abiertas sus diligencias para aclarar si existió delito en su actuación. El supuesto falso funcionario ha cobrado 848.000 euros en su dilatada trayectoria en la Diputación. El pasado viernes, a primera hora de la mañana, el exsecretario autonómico fue hospitalizado tras un intento de suicidio. Horas más tarde le dieron el alta. La prioridad ahora es la recuperación del excargo socialista.