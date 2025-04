Piden la dimisión de un alcalde por decir que en su pueblo «hay más putas que tejas»

El PP ha pedido la dimisión del alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, del PSOE, y su expulsión de este partido después de que el pasado ... fin de semana dijera en un programa de radio que «en Noblejas, más putas que tejas». Este alcalde, que lleva 42 años en el cargo, paseaba por la Gran Vía madrileña cuando fue abordado por un colaborador del programa «A vivir que son dos días», de la Cadena SER, que preguntaba a los viandantes sobre sus refranes favoritos.

El reportero, el actor Manuel Burque, mostró su extrañeza por la respuesta del viandante y éste le respondió con tranquilidad que «yo soy el alcalde de Noblejas y no me importa» además de recordar que es un refrán que se remonta al siglo XVII. Sus palabras no han pasado inadvertidas en su pueblo, de 4.000 habitantes, donde el PP ha exigido su dimisión y que el PSOE le dé de baja como militante.

«Es un alcalde de un partido que se vanagloria de luchar y defender la igualdad y a las mujeres y critica al resto mintiendo y engañando porque a la vista está que no les importan», ha declarado la portavoz popular en el Ayuntamiento de Noblejas, María del Castellar García, para quien «sus declaraciones machistas son una falta de respeto que sólo responden a su indiferencia y desprecio por las mujeres de su propio municipio». La portavoz popular también se pregunta «de qué sirve crear un Ministerio de Igualdad si después el PSOE no actúa con contundencia cuando uno de sus militantes, que además es alcalde, habla así de las mujeres».

El alcalde se disculpa

Tras la polémica generada, el alcalde de Noblejas ha tenido que enviar un comunicado en el que pide disculpas a quienes hayan podido sentirse ofendidos por sus palabras. Agustín Jiménez subraya que el tono del programa radiofónico era cómico y que esta polémica sólo ha servido para desprestigiar al pueblo de Noblejas y a sus mujeres. «Una de las cosas por las que más orgullo siento de los más de 40 años que llevo al frente de la alcaldía es el ingente trabajo desplegado en lo que a las políticas de igualdad se refiere y en defensa de las mujeres de Noblejas. Sobre todo para que las mujeres de Noblejas pudieran trabajar en su propio pueblo salvando cualquier déficit educativo, social, cultural y económico».