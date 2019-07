Vox también pide información sobre el dinero público para colectivos feministas

valencia. El grupo parlamentario Vox en Les Corts anunció ayer que pedirá al Consell información sobre las ayudas a colectivos feministas, igual que hizo con las entidades LGTBI, con el objetivo de comprobar el destino de las subvenciones otorgadas.

Su portavoz, Ana Vega, explicó que son sus «caballos de batalla» en el marco de un objetivo general de «desarticular los chiringuitos ideológicos y lingüísticos» en la Comunitat e indicó que esa información debe ser pública. No obstante, apuntó que no estarán toda la legislatura con «temas ideológicos», ya que tienen más trabajo por hacer. La síndica señaló que no tienen información nueva en relación a la petición de información sobre entidades LGTBI, que el presidente de Les Corts, Enric Morera, trasladó a Fiscalía antes de proceder a su tramitación, e incidió en que era una petición «muy genérica».

«Sigo pensando que se ha hecho un uso partidista de la justicia», señaló Vega, que remarcó que en su propuesta no se pedía información sobre este colectivo por ser LGTBI, sino para fiscalizar el destino de las subvenciones.

La decisión de Morera de bloquear la inciativa de Vox sobre los colectivos LGTBI -se solicitaba conocer las subvenciones públicas que habían recibido así como la identidad de las personas de estas entidades que hubieran dado charlas o clases a niños- ha encontrado el rechazo de varios profesores de Derecho Constitucional consultados por este diario y que consideran que el presidente de la Mesa no tiene facultades como para decidir no tramitar una iniciativa y que la inviolabilidad parlamentaria protege las facultades de los diputados.