Peinado confirma que seguirá investigando a Begoña Gómez hasta su jubilación

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes prorrogar seis meses más, hasta abril de 2026, la causa abierta contra la esposa ... del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y otros tres investigados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de caudales públicos.

El instructor justifica su petición en que tiene «numerosas diligencias pendientes de resolver» y precisa que la extensión de la causa seis meses más, tal y como estipula la ley, empezará a contar a partir del próximo jueves. La prórroga supondrá que el procedimiento cumpla dos años desde su apertura, cuando Peinado aceptó una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez basada en recortes de prensa.

En la misma resolución el juez asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza, porque todos los delitos mencionados están conexos, y no se debe desgranar el delito de malversación, como acordó el pasado marzo, «estando pendiente de tomarse las resoluciones oportunas para acomodar las actuaciones».

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid explica que, entre las diligencias pendientes, está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le informe sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el Máster de Transformación Social Competitiva, que codirigió Gómez entre 2020 y 2024, «en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias». Así como que los agentes le informen, agrega el juez, sobre «los repositorios aportados por las empresas Minsait, Flat 101, Google, Devoteam y Telefónica» sobre su apoyo a la cátedra.

Información pendiente

El instructor espera igualmente que la Escuela de Gobierno de la UCM y la multinacional Amazon le remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos «en relación con los correos asociados a los dominios del máster», para su «posterior análisis» por los investigadores de la Guardia Civil. También está pendiente de que por Presidencia del Gobierno le comunique las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia desde el 11 de julio de 2018, así como «las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento a Cristina Álvarez, así como que remitan copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada a Gómez».

Asimismo, indica que falta por resolver sobre las pruebas solicitadas por las partes en las comparecencias realizadas para comunicarles de que, en caso de ir a juicio, los cuatro investigados -Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín- serían juzgados por un jurado popular.

Se da la particularidad de que Peinado afronta en 2026 su último año en activo antes de su jubilación forzosa, prevista para el mes de septiembre, cuando cumple 72 años. Por lo tanto, el movimiento de este lunes confirma que dejará rematada la instrucción de la causa antes de colgar la toga.