Sánchez, tras el acuerdo con la OTAN: «El 5% del gasto en defensa sería incompatible con el estado del bienestar»

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, ha anunciado que España solo destinará el 2,1% del Producto Interior Bruto al gasto en Defensa tras alacanzar ... un acuerdo con la Organización a tan solo unas horas de la celebración de una cumbre que tenía como objetivo que este gasto se incrementara por todos los Estados hasta el 5%. Una política que, para Sánchez «sería incompatible con el estado del bienestar» porque »haría enviar más dinero a la industria de otros países y dañaría nuestro crecimiento a corto y largo plazo, aumento de la deuda y déficit público y falta de inversión en otros sectores«.

El anuncio llega tras haberse opuesto Sánchez a esta subida en una carta enviada al Secretario General, Mark Rutte, el pasado jueves y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a España por haber gastado siempre «muy poco» en Defensa. «O eran buenos negociadores o simplemente no estaban haciendo lo correcto», ha expresado el mandatario, expresó el presidente norteamericano.

Para justificar el rechazo, Sánchez ha manifestado que si España tuviera que gastar un 5% en defensa supondría invertir 350.000 millones de euros adicionales« o lo que es lo mismo »subir a los trabajadores unos 3.000 euros anuales; eliminar las prestaciones por desempleo y enfermedad; recortar un 40% las pensiones o recortar a la mitad la inversión en educación«.

A pesar de todo, el acuerdo, según el jefe del Ejecutivo, permite «cumplir con la alianza transatlántica» y «preservar su unidad» sin incrementar el gasto en defensa, una «línea roja», en palabras de Sánchez, que no podría traspasar en un momento en el que lo que hace falta es «más diplomacia». Según el líder el Ejecutivo, «la clave no es gastar mejor, sino gastar juntos». Por ello, ha indicado que «precipitarnos de forma artificial a un 5% no nos ayudaría a cumplir ninguno de los objetivos, sino al contrario».