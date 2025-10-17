Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cantó, en el centro, junto a Enguix, Morant y, detrás, Baldoví.

Los partidos de izquierda, a codazos para demostrar ahora su apoyo a la AVL

Los nacionalistas de Compromís acuden masivamente al inicio de curso de la Acadèmia junto a la ministra socialista Morant, que afirma acudir «al rescate» de la institución tras clonar la ayuda de Ens Uneix desde la Diputación

Burguera

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:07

Comenta

El pasado 28 de mayo, los votos de PP y Vox en Les Corts sacaron adelante un presupuesto de la Generalitat que contenía una serie ... de recortes en las partidas destinadas a la AVL que los voxistas se jactaron de ser obra suya y que pretendían «estrangular» a la institución estatutaria. Una semana antes ya había comparecido Natàlia Enguix, como vicepresidenta de la Diputación de Valencia, para anunciar que desde los departamentos en la corporación provincial que gestiona su partido, Ens Uneix (antiguos miembros del PSPV que desde Ontinyent articularon una formación que ahora encabeza la plataforma Unió Municipalista), se compensaría el recorte presupuestario. En agosto, Enguix confirmó que liberaría 200.000 euros para la Acadèmia. A rueda de los municipalistas salió la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, que semanas más tarde anunció que el Gobierno pondría exactamente la misma cantidad, otros 200.000 euros para la AVL, institución a la que nunca antes había financiado, aunque el Gobierno sí lo hacía con sus homólogas en otras regiones del país con dos lenguas cooficiales. Así pues, la batalla por demostrar más cariño a la entidad estatutaria (condición que le debería garantizar el presupuesto para su funcionamiento desde la Generalitat) se desató entre los partidos de la izquierda valenciana, una pugna que este viernes se ha escenificado más populosamente en el acto de apertura del curso académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

