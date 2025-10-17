Los partidos de izquierda, a codazos para demostrar ahora su apoyo a la AVL

El pasado 28 de mayo, los votos de PP y Vox en Les Corts sacaron adelante un presupuesto de la Generalitat que contenía una serie ... de recortes en las partidas destinadas a la AVL que los voxistas se jactaron de ser obra suya y que pretendían «estrangular» a la institución estatutaria. Una semana antes ya había comparecido Natàlia Enguix, como vicepresidenta de la Diputación de Valencia, para anunciar que desde los departamentos en la corporación provincial que gestiona su partido, Ens Uneix (antiguos miembros del PSPV que desde Ontinyent articularon una formación que ahora encabeza la plataforma Unió Municipalista), se compensaría el recorte presupuestario. En agosto, Enguix confirmó que liberaría 200.000 euros para la Acadèmia. A rueda de los municipalistas salió la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, que semanas más tarde anunció que el Gobierno pondría exactamente la misma cantidad, otros 200.000 euros para la AVL, institución a la que nunca antes había financiado, aunque el Gobierno sí lo hacía con sus homólogas en otras regiones del país con dos lenguas cooficiales. Así pues, la batalla por demostrar más cariño a la entidad estatutaria (condición que le debería garantizar el presupuesto para su funcionamiento desde la Generalitat) se desató entre los partidos de la izquierda valenciana, una pugna que este viernes se ha escenificado más populosamente en el acto de apertura del curso académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Mientras dos altos cargos del Consell, dos directores generales, acudieron a San Miguel de los Reyes, por parte del PSPV desembarcó un amplia acompañamiento de concejales y diputados socialistas para acompañar a su ministra, Diana Morant.

La secretaria general del partido afirmó llegar con un «mensaje de esperanza» ante la «persecución al valenciano» que, según ha denunciado, practican el PP, el Consell y el president Carlos Mazón, y, frente a ello, ha reivindicado: «Pase lo que pase, siempre hay una alternativa». O sea, ella.

La líder de los socialistas valencianos ha subrayado que este inicio de curso «ha sido dramático» para la lengua fruto de la «persecución innecesaria e inexplicable» que llevan a cabo «el PP, Mazón y su Consell», a quienes ha acusado de reabrir «debates que estaban absolutamente cerrados».

Entre ellos, ha ejemplificado, «si Alicante ha de ser o no ciudad valencianohablante», la consulta de la lengua en los centros educativoso el modo en que «han ido sacando el valenciano de nuestra radio y televisión pública valenciana», que se suma al «recorte sin precedentes» a la AVL, «la institución que protege la lengua».

Morant ha reivindicado que el Gobierno de España ha acudido al «rescate» de la entidad normativa para que pueda continuar su actividad «de investigación, de búsqueda, de protección del valenciano».

«Soy ministra de Ciencia, yo me dedico a que las entidades puedan hacer ciencia. La AVL hace ciencia de nuestra lengua. Y, por tanto, ante ese recorte, nos pusimos en contacto y decidimos rescatarla desde el Gobierno de España», ha asegurado Morant, que ya acudió a la apertura del año pasado, si bien no lo hizo el anterior, a pesar de ser también entonces ministra de Ciencia, pero todavía no era la candidata a la Generalitat.

Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, también ha hablado. El nacionalista acudió a la AVL arropado por sus iguales de la coalición. Concejales del Ayuntamiento de Valencia, diputados autonómicos y hasta la diputada nacional Àgueda Micó.

«Si se ha de estar en el inicio de curso de la AVL, es precisamente este año», ha señalado Baldoví, que acudió a la apertura de hace dos cursos con mucha menor compañía que en esta ocasión.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, se ha esforzardo por recordar que la corporación provincial fue «la primera que apoyamos a la AVL tras los recortes de Vox». Enguix ha dicho «alegrarse de que el Gobierno se sume», y ha insistido: «Fuimos los primeros y nos encontramos a todos ahora».

«Sin embargo, no ha llegada la Diputación ninguna moción desde abril por parte del PSPV o Compromís en relación a este tema. Los discursos deben apoyarse en hechos», ha recordado la dirigente de Ens Uneix.

Por su parte, la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, ha asegurado durante su intervención en el acto de apertura de la institución que el valenciano se encuentra en un «momento crítico», posiblemente el mayor de su historia, y ha llamado al conjunto de la sociedad a «salir del barro, de todos los barros» para no «normalizar los discursos de odio» contra la lengua y combatir esta situación con «determinación, firmeza y fortaleza, sin ningún complejo de inferioridad, con dignidad y sin bajar la cabeza ni la cara».

Cantó ha censurado la «avalancha» de «anuncios amenazadores» en intervenciones parlamentarias en Les Corts, «cada cual más preocupante que el anterior», hasta el punto de llegar a afirmar «que es preciso estrangular a la AVL», algo que «nunca se había llegado» a expresar «con una claridad tan meridiana». Todo ello, ha denunciado, con el objetivo de intentar «desestabilizar y deslegitimar» al valenciano.