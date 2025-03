Ordaz afirma que À Punt «no engancha a los valencianos, y sin audiencia no hay servicio público»

Vicente Ordaz, presidente de À Punt, ha tenido su primera toma de contacto con Les Corts en una comparecencia donde el problema de la audiencia ... de la televisión pública valenciana ha copado todo el debate. El nuevo presidente (desde hace dos meses en el cargo) ha subrayada una apreciación que apunta a la utilidad del ente: la audiencia. Si no eres visto, si no estás, dejas de poder ofrecer el servicio público para el que estás. Así pues, según Ordaz, para modificar unos índices de audiencia que son los más bajos de las televisiones autonómicas, hay que poner en marcha varias medidas. El presidente ha hablado de una campaña de promoción, pero también el uso del castellano, lo que ha provocado el sofoco de los representantes parlamentarios de Compromís.

Ordaz ha asegurado que con los cambios ya establecidos en la programación se va a mantener el 92% de los contenidos en valenciano, si bien ha destacado que se va a utilizar el castellano en algunos programas, series y películas. Además, se estudia introducir el castellano en los informativos, en las piezas vinculadas a zonas castellanoparlantes, lo que ha provocado que desde el Botánico se cuestionase la apuesta de la nueva dirección por la lengua autóctona.

El presidente ha comenzado recordando que una aportación de 37 millones de euros del Consell ha permitido que la corporación tenga unas cuentas «saneadas», algo a lo que, según Ordaz, no había contribuido el Ejecutivo anterior, el del Botánico, por haber «mirado hacia otro lado» mientras la televisión «iba a la quiebra».

En cualquier caso, el presupuesto con el que cuenta À Punt está comprometido en un alto porcentaje, por lo que el margen de maniobra para redireccionar la programación o la dinámica de la televisión es muy escaso.

«Somos la autonómica menos vista de España, con un 2,6 en el 2024, sufrimos una falta de interés habitual por la programación, excepto en situaciones puntuales como la dana, o en fiestas como las Fallas. No conseguimos enganchar a los valencianos y fortalecer el servicio público», ha indicado Ordaz, para quien la programación de À Punt no interesa, ni gusta, ni se adapta a la sociedad valenciana: «Por muy bien que gestionemos, si no interesamos y nos eligen, nada tendrá sentido, ni cumplimos nuestra función de servicio público».

Para revertir la situación, Ordaz ha defendido la puesta en marcha de un plan de sintonización y promoción y cambios en la programación por cuestiones de audiencia y también, en algún caso, de coste. El presidente ha recordado que algunos de los contenidos que más aceptación ha logrado À Punt ha sido por contenidos en castellano.

«Nuestras prioridades son la audiencia y facturación publicitaria, que aumente hasta más de 3 millones de euros anuales», ha explicado Ordaz, que en materia de personal ha explicado que todos los procesos de oposiciones se mantienen paralizados hasta que no se actualice la RPT, la relación de puestos de trabajo, que es de 2022.

El presidente aspira a que los contenidos de À Punt permitan que «toda la Comunitat se sienta representada con nuestros contenidos, para recoger todas las sensibilidades, mayoritarias y minoritarias, con un nuevo modelo de independencia, transparencia, pluralidad, sostenibilidad, rendición de cuentas... para ser eficientes y responsables con el fin de obtener el máximo rendimiento del dinero público».

En el turno de los partidos, Vox y PP le han deseado a Ordaz «los mejores resultados» y han reprochado a PSPV y Compromís que hayan renunciado a proponer a miembros del nuevo Consejo de Administración, algo que también había lamentado previamente Ordaz. El voxista Alés ha considera que la izquierda «no quiere que las cosas vaya bien» y ha recordado que «el cambio legislativo para la elección de los consejeros de A Punt fue criticado por la izquierda pero después el Gobierno hizo exactamente lo mismo pero peor, al rebajar el papel de el Senado, que es precisamente donde los partidos que sostienen al Gobierno no tienen mayoría».

Desde Compromís, la diputada Amigó ha recordado «los malos tiempos de Canal 9» cuando ha augurado que «el valenciano quedará arrinconado con la excusa de las audiencias», ha preguntado si la dirección del ente «tiene intención de blanquear a Mazón» y «en qué datos se basa para decir que la televisión se verá más en castellano». La socialista Caballero ha puesto en duda la idoneidad de hacer cambios de programación en mitad de temporada y también ha mostrado su preocupación «porque prioriza la audiencia por delante de la promoción del valenciano».

El popular Zaplana ha señalado que Ordaz se enfretnta a «un gran reto: ofrecer servicio público con la mayoría de gente cómoda, pero el problema es la lacra de la baja audiencia».

Ordaz, por su parte, ha asegurado que el valenciano es predominante en el 92% de los contenidos de la nueva parrilla y que la idea es mantener esas cifras. «Ni el servicio público ni la promoción del valenciano están reñidas con la audiencia», ha explicado el presidente, que ha incidido en que otros altos responsables también impulsaron planes de captación del interés empleando el castellano y ha confirmado que «se está estudiando utilizar el castellano en los informativos, porque hay comarcas donde introducir la marca de A Punt cuesta un montón y buscamos ser vistos».