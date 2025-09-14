La oposición responsabiliza a Sánchez de incendiar las protestas contra la Vuelta

El temor a que las protestas propalestinas y contra Israel afectasen al desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España se concretaron ... pasadas las 18:00 horas. Después de que los manifestantes rebasaron en distintos puntos el cordón policial y bloqueasen el paso de los corredores, la organización decidió dar por terminado el recorrido cuando aún restaban 50 kilómetros para la meta.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Máxime cuando el presidente del Gobierno afirmó en un acto del PSOE por la mañana declarase su admiración ante «un pueblo que se moviliza por una causa justa».

Isabel Díaz Ayuso fue de las primeras dirigentes en tomar la palabra. En opinión de la presidenta madrileña, Pedro Sánchez echó leña al fuego cuando por responsabilidad debiera haber llamado a la convivencia y el entendimiento. «Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen», sentenció la baronesa del PP. El alcalde de Madrid, el también popular José Luis Martínez Almeida, se sumó a las críticas al jefe del Ejecutivo. «La violencia ha desbordado al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno», manifestó. Desde Vox su portavoz en el Ayuntamiento Madrid, Javier Ortega Smith, acusó al presidente de «alentar la violencia y el enfrentamiento».

Mientras la oposición atacó a Sánchez y condenó la violencia contra la vuelta, la izquierda aplaudió a las miles de personas que obligaron a parar la etapa. «Nuestra ciudadanía -afirmó Yolanda Díaz- es un ejemplo de dignidad». Ione Belarra añadió que «la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo». Más Madrid, la formación de la ministra Mónica García, desplegó una pancarta en la Puerta del Sol en la que se leía: 'Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino«.