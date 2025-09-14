Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia probables chubascos con tormentas este lunes en la Comunitat y señala en qué zonas caerán
Policías intentan frenar a los manifestantes. Afp

La oposición responsabiliza a Sánchez de incendiar las protestas contra la Vuelta

El presidente del Gobierno declaró horas antes de la cancelación de la etapa su admiración por «un pueblo que se moviliza por una causa justa»

Ander Azpiroz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:23

El temor a que las protestas propalestinas y contra Israel afectasen al desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España se concretaron ... pasadas las 18:00 horas. Después de que los manifestantes rebasaron en distintos puntos el cordón policial y bloqueasen el paso de los corredores, la organización decidió dar por terminado el recorrido cuando aún restaban 50 kilómetros para la meta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  3. 3 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  4. 4 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  5. 5 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  6. 6 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  7. 7

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  8. 8 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  9. 9

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  10. 10 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La oposición responsabiliza a Sánchez de incendiar las protestas contra la Vuelta

La oposición responsabiliza a Sánchez de incendiar las protestas contra la Vuelta