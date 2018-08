Oltra recibe más regalos que Puig El presidente Puig observa a su socia de Gobierno y vicepresidenta Oltra. / EFE Los libros son el presente más habitual entre los miembros del Ejecutivo valenciano, que cada vez reciben agasajos de menos valor económico A la vicepresidenta le han llegado este año 126 obsequios y 92 al jefe del Consell SILVIA ELÁ VALENCIA. Martes, 21 agosto 2018, 15:17

El Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana refleja que en lo que se lleva de año los miembros del Consell han recibido más de 741 obsequios, y que es la vicepresidente, Mónica Oltra, la que más presentes está teniendo, 126, por encima de los 92 que le han dado hasta ahora al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El detalle que más veces se repite es el libro. Entre todos, este año han recibido más de 440.

En este portal se anota el tipo de obsequio, la persona que efectúa el regalo y a su destinatario.

Según el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, no existe un máximo económico a partir del cual un regalo no pueda ser aceptado. No obstante, el documento aclara que los cargos públicos «tienen prohibido aceptar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, por razón de su cuantía o causa, o que pueda condicionar la neutralidad u objetividad de su cometido». Por todo ello, cada año las regalos se convierten en detalles: de recibir un sacacorchos eléctrico a dos jabones. Este es el camino que han recorrido los regalos que reciben los miembros del Gobierno valenciano.

El miembro del Consell que más obsequios ha declarado en lo que llevamos de año es la vicepresidenta, Mónica Oltra, con un total de 126 detalles, en su mayoría libros. Pero también le han llegado como presentes botellas de vino e incluso una paella. También ha disfrutado de productos de merchandising de Expo Jove, otros relacionados con el turismo y también un CD de 'Sedajazz Kids Band'.

La segunda persona en registrar mas regalos en el portal de transparencia es el presidente de la Generalitat Ximo Puig, con un total de 92 detalles, entre los que se puede encontrar cosas como productos de cortesía identificativos y originarios de la región, el libro 'Financiación Autonómica y Generalitat', o un lote de cuatro miniaturas productos gastronómicos, así como distintos detalles ofrecidos por una delegación chilena, o los que le entregaron durante la misión institucional a China y Japón, o el libro de la Cooperativa Agraria de Cheste.

Entre los consellers más obsequiados, tras Oltra y Puig, aparece la titular de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, quien registro 61 presentes. La consellera Salvador recibió detalles como el 'Libro de Fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 2018'. Salvador también consignó que le entregaron el ejemplar 135, de febrero de 2018, de la revista CERCHA editada por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, una botella de vidrio con un manuscrito y un abridor de botellas, o dos ejemplares del Estudio sobre la situación de la Vivienda Pública en la Comunitat Valenciana.

El titular de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, cuenta con un total de 33 obsequios, entre los que se encuentran objetos como una bolsa de caramelos tradicionales de la Semana Santa de Orihuela o una botella de bebida de crema de alcachofa de Benicarló. El consell que sigue al de Transparencia es el de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, con un total de 27. De entre ellos hay al menos cinco libros, como el manual 30 años de enseñanza en valenciano en Torrent, un reloj de mármol y aceite de olivos milenarios, que a buen seguro es de los más apreciados.

El que en proporción recibe más libros sobre el conjunto de presentes recibidos es el titular de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà. De los 15 obsequios que ha contabilizado en el Portal de Transparencia, más de 10 son libros.

Marzà también aceptó obsequios como una camiseta negra con motivo de las finales de Colpbol disputadas en Meliana, un pañuelo fallero, pulseras y una bolsa de lona con el logotipo de À Punt, la nueva radio televisión autonómica que empezó a funcionar en pruebas a finales del pasado abril y seis semanas más tarde ya inició las emisiones regulares de la televisión autonómica valenciana.