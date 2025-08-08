Oltra reaparece en una conferencia: «La opinión pública se ha convertido en una trituradora humana»

Mónica Oltra ha impartido este viernes una conferencia bajo el título 'Construir una alternativa para la izquierda en la era de Trump'. La exlíder de ... Compromís ha sido invitada a las jornadas de la Unificación Comunista de España (UCE) que se celebran durante esta semana en un hotel de Valencia. «Se echan en falta espacios de reflexión», ha señalado en el comienzo de su intervención tras recibir una calurosa ovación.

«El discurso fascista es hegemónico en España», ha dictaminado. Citó incluso ejemplos donde esa dialéctica ha pasado a la acción, por ejemplo los sucesos de Torre Pacheco. La exdirigente ha señalado algunos elementos de estos tiempos convulsos. Uno es la aceleración de la historia. «Lo que antes tardaba 20 años en producirse ahora pasa en 20 meses». Pero, además, también se ha dado un desprecio por la cultura por los ciudadanos que deberían anhelarla. «La multiplicidad de los elementos de información es enemiga de la pluralidad», ha subrayado.

«Desde hace tres años soy espectadora -abandonó la política por sus problemas judiciales- y lo que veo me preocupa». Oltra considera que se está intentando combatir «la inmersión fascista» con los mismos medios. «Si la izquierda se piensa que con un video de tik-tok tiene la jornada hecha, lo tenemos mal».

Uno de los objetivos de la estrategia de la izquierda deber ser «reconstruir un paradigma moral universal». Enumeró la necesidad de recuperar la compasión, la empatía. Habló de las consecuencias de una opinión pública que se ha convertido en una «trituradora humana». Así, resumió que cuantos «más ataques al adversario más contento parece uno».

La dirigente abandonó la política después de que el TSJ se pronunciara a favor de la imputación de la dirigente por un supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido por parte de una menor tutelada. El juez archivó el caso tras una ardua investigación, pero la Audiencia reordenó la reapertura. Ahora, el magistrado ha vuelto a decretar el sobreseimiento. Todo queda en manos del tribunal. Lo más probable es

Pero esto, la agresividad en la crítica, también lo está practicando la izquierda, ha advertido. «Asumen los parámetros morales de la ley de la selva. ¿Quién eres si haces esto desde la izquierda? Intenté combatir esto desde la vicepresidencia», ha recordado. Otra reflexión interesante de su encuesta ha sido la siguiente: «¿Quién escucha hoy en día en política? Esto la derecha lo ha visto muy bien. Su batalla es derruir la moral universal».

Oltra se muestra ilusionada en participar «como ciudadana» en un proyecto a la izquierda del PSOE

Oltra ha lamentado la situación en Gaza y lo incomprensible que resulta que las plazas no estén llenas ante semejante atrocidad. «No están poniendo a pruebas de hasta donde tenemos las tragaderas». La izquierda debe ser osada. «La socialdemocracia murió y hay que ver cómo hacemos la revolución».

La dana ha sido otro de los asuntos que se ha abordado durante el coloquio en el turno de las preguntas. La solidaridad de la gente «fue lo más hermoso que pasó». Ha elogiado el esfuerzo de la juventud. «El tema es cómo vehiculamos eso más allá del momento. Ese es el reto, darle una estructura permanente», ha indicado. La dirigente ha señalado la necesidad de hacer políticas que garanticen la vida de personas porque sucesos como este, el de las crecidas, volverán a suceder. Oltra considera que el debate actual es confuso. «Quieren volver a hacer todo como estaba». En este sentido, echó de menos iniciativas para proteger la vida de los ciudadanos.

Otra de las cuestiones pivotó alrededor de la posibilidad de reconstruir ese espacio a la izquierda del PSOE, hoy en día falto de unidad. «Estamos en un marco muy derechizado», adelantó. «Una candidatura unitaria, un partido sería el ultimo paso de un proyecto que tocara la cara a la oligarquía. Parece que yo lo conseguí y por eso estoy donde estoy», ha indicado respecto a su situación judicial. Oltra señaló que se siente interpelada -«como ciudadana», aclaró- pero con la voluntad de formar parte «de lo nuevo que tiene que salir». De igual modo, apuntó la necesidad de «distribuir la riqueza».