Mónica Oltra, a su llegada a la conferencia del partido comunista. Iván Arlandis

Oltra reaparece en una conferencia: «La opinión pública se ha convertido en una trituradora humana»

La exvicepresidenta asegura que vivimos ya en una «inmersión fascista» y que la izquierda debe «reconstruir el paradigma moral»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:32

Mónica Oltra ha impartido este viernes una conferencia bajo el título 'Construir una alternativa para la izquierda en la era de Trump'. La exlíder de ... Compromís ha sido invitada a las jornadas de la Unificación Comunista de España (UCE) que se celebran durante esta semana en un hotel de Valencia. «Se echan en falta espacios de reflexión», ha señalado en el comienzo de su intervención tras recibir una calurosa ovación.

