El ex de Oltra condenado por abusos a una menor pide sus primeros permisos

Mónica Oltra ofreció el pasado viernes una interesante conferencia en la Unificación Comunista de España (UCE). Expuso las directrices de lo que debería ser un ... proyecto que se situara a la izquierda del PSOE. Pero limitó su participación al plano ciudadano no al liderazgo de una eventual candidatura. Su iniciativa política, en cualquier caso, se encuentra lastrada por la condena a su exmarido Luis Ramírez Icardi y la posterior investigación a ella y a su equipo que terminó con su salida de la política.

Su expareja fue condenada a cinco años de cárcel por agresiones sexuales a una menor. El TSJ aceptó el recurso de Icardi para que se repitiera parte de la vista porque la conselleria no había aportado un informe que, en principio, beneficiaba al monitor. Pero el resultado fue idéntico al primer proceso. En febrero de 2024 ingresó en la cárcel de Picassent para cumplir su condena. Meses antes había sido despedido de su trabajo en el centro donde se cometieron los abusos. Fue indemnizado con cerca de 20.000 euros.

Icardi ha solicitado ya sus primeros permisos penitenciarios, una medida que se puede pedir una vez ha cumplido la cuarta parte de su condena. En caso de que no lo haga el letrado, la cárcel lo tramita de oficio. El asunto será analizado las próximas semanas en la Junta de Tratamiento, el órgano de la prisión que estudia estas cuestiones de régimen penitenciario.

Resulta complicado que sus primeros días en libertad se materialicen de forma inminente pese a la buena conducta que ha tenido en la cárcel. Icardi no es para nada un preso conflictivo. Ha completado el curso de reeducación sexual y, además, abonó toda la responsabilidad civil a la víctima Teresa Tanco, menor en el momento de los hechos. De hecho, llegó a pedir un crédito en el juicio para consignar una primera cantidad.

Se trata de circunstancias que pueden influir a favor del reo. Esta decisión, de carácter administrativa, puede ser recurrida en los tribunales. En su contra, evidentemente la naturaleza del delito, una agresión sexual a una menor sobre la que existía, además, una relación de superioridad. La adolescente era una niña tutelada por la Administración desde los cuatro años de edad. Icardi era uno de los monitores del centro, el que más confianza tenía con la menor abusada. El hecho de que los abusos se produjeran en un centro dependiente de la Conselleria de Igualdad fue determinante para que el caso terminara salpicando a Oltra.

Y todo pese a que ella, según ha explicado en reiteradas ocasiones, se enteró de la investigación judicial por una carta que llegó a su domicilio en pleno mes de agosto. En aquel entonces ya no era pareja de Icardi, pero seguían compartiendo domicilio, tal y como explicó.

La investigación a Oltra por el supuesto intento de silenciar la denuncia y evitar que el escándalo afectara a la conselleria se archivó, por segunda vez, por el magistrado con el visto bueno de la Fiscalía. La Audiencia ordenó la reapertura y lo más probable, salvo sorpresa mayúscula, es que insista en la tesis de que los relatos han de confrontarse en un juicio. La vista puede celebrarse a principios del próximo año. Del resultado de ese proceso depende su futuro político.