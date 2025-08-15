Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ramírez Icardi, en el primer juicio que se celebró en la Audiencia. Damián Torres

El ex de Oltra condenado por abusos a una menor pide sus primeros permisos

El caso del interno, condenado a cinco años y que ya ha cumplido la cuarta parte de la pena, será analizado en breve por la Junta de la prisión

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:15

Mónica Oltra ofreció el pasado viernes una interesante conferencia en la Unificación Comunista de España (UCE). Expuso las directrices de lo que debería ser un ... proyecto que se situara a la izquierda del PSOE. Pero limitó su participación al plano ciudadano no al liderazgo de una eventual candidatura. Su iniciativa política, en cualquier caso, se encuentra lastrada por la condena a su exmarido Luis Ramírez Icardi y la posterior investigación a ella y a su equipo que terminó con su salida de la política.

